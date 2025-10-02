Förskollärare - Barnkullens förskola
2025-10-02
Nu söker vi en drivande och engagerad förskollärare till avdelning Regnbågen (barn födda 2022) på Barnkullens förskola i Tanumshede!
Barnkullens vision är att alla barn ska ges möjlighet att växa och utmanas till att bli den bästa versionen av sig själv.
Barnkullens förskola har sex avdelningar med åldersindelade grupper för att möta varje barns utveckling. Vi inspireras av Reggio Emilia och ser barn som kompetenta individer med egna idéer och drivkrafter. Verksamheten formas utifrån barnens intressen, nyfikenhet och behov. Våra lärmiljöer, både inne och ute, är skapade för att stimulera lek, kreativitet och utforskande. Tillsammans skapar vi en trygg, inspirerande och lärorik plats för varje barn.
Som förskollärare hos oss får du goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Du får också förmånen att arbeta tillsammans med engagerade, kunniga och positiva pedagoger, som hängivet verkar för att hela tiden utveckla förskolans kvalité.
Vi värdesätter trygghet, glädje och laganda! Men vi vill också ta till vara på dina kvalitéer! Vi ser fram emot att få höra från dig - välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss har du tillsammans med övriga pedagoger en central roll i att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö för barnen. Tillsammans med kollegor ska du driva den pedagogiska verksamheten och dokumentera utifrån våra styrdokument. Planering, uppföljning och utvärdering sker utifrån förskolans styrdokument. Verksamheten utgår från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker i första hand dig som är utbildad förskollärare och vill vara med och utveckla vår förskola. Du har god kännedom om våra styrdokument och kan omsätta dem i praktiken och du främjar glädje, lust och kreativitet i ditt arbete. Ett plus om du tidigare jobbat med TAKK och bildstöd.
Vi erbjuder
Vikariat på 100% med eventuell möjlighet till fast anställning. Tillträde januari 2026
Upplysningar
Välkommen att kontakta rektor Sanna Mattsson på telefon 0525-18328
Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2025. Vi kommer att göra urval och påbörja intervjuerna löpande under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
