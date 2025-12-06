Förskolekock sökes
2025-12-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Förskolorna Upptäckarna AB söker till sin enhet -Ekbacken- en kock.
Vi serverar idag en genomtänkt meny, där vi utesluter halvfabrikat.
Viktigt att kunna planera, genomföra en sammansatt genomtänkt meny.
Du gör dina egna matsedlar, inköp, planering, lagar maten, diskar.
På förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål och du ansvarar för allt själv.
Du ingår även i en köksgrupp med de tre andra köket, för stöd och tips. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: rekrytering@upptackarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Förskolorna Upptäckarna AB
(org.nr 556695-7857)
Svartlösavägen 128 (visa karta
)
125 58 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Förskola Ekbacken Jobbnummer
9632084