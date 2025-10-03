Förskoleklasslärare till IES Umeå, F-klass
2025-10-03
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
ES Umeå är en skola för årskurserna F-9 med 450 elever och 55 medarbetare.Vi är en tvåspråkig skola som följer den svenska läroplanen. Att jobba på vår skola är att vara del av en professionell gemenskap med tydliga värderingar, kollegialt lärande och gemensamma rutiner och förhållningssätt.
Vi söker en behörig förskoleklasslärare med tillträde så snart som möjligt, för en heltidstjänst (100%).Tjänsten är en vikarietjänst fram till påsk 2026.
Tjänsten innebär undervisning och omsorg i förskoleklass, där du bidrar till att skapa en trygg, kreativ och inkluderande lärandemiljö som förbereder eleverna för skolstarten i årskurs 1.
Du är engagerad i ditt uppdrag och drivs av att ge alla elever bästa möjliga start på sin skolgång. Du är intresserad av att utveckla undervisningen i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
• Planera och genomföra undervisning och aktiviteter i förskoleklass
• Skapa en trygg och stimulerande miljö där elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling står i centrum
• Ge kontinuerlig feedback till elever och vårdnadshavare om elevens utveckling
• Aktivt bidra till att upprätthålla skolans värdegrund och vision
• Samarbeta med kollegor, elevhälsoteamet och specialpedagoger för att inkludera elever med särskilda behov
• Mentorskap för max 10 elever
Vi söker dig som:
• Har svensk lärarlegitimation med behörighet för förskoleklass
• Har erfarenhet av att arbeta i förskoleklass eller de yngre åldrarna
• Har en passion för undervisning och omsorg samt motiverar elever att utvecklas och nå sina mål
• Har förmågan att skapa en inkluderande, trygg och lekfull lärandemiljö
• Har en positiv inställning samt ett flexibelt och kreativt arbetssätt
• Är en lagspelare som trivs i en samarbetande skolmiljö
Vi värdesätter personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder:
• En internationell och mångkulturell arbetsmiljö
• En strukturerad och lugn lärandemiljö som främjar trygghet och utveckling
• Höga ambitioner för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling
• Ett stöttande team med en tydlig pedagogisk vision
Hur du ansöker:Skicka ditt CV och personliga brev till jobs.umea@engelska.se
med ämnesraden "FK25". Glöm inte att bifoga din lärarlegitimation. Det är också obligatoriskt att uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete i skolan.
Rekrytering sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
