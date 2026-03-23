Förskolechef/Rektor (vikariat)
Montessoriförskolan Pärlan är en familjär förskola belägen vid Vallaskogen i Valla. Vi har funnits i över 30 år och har haft en Montessoriprofil sedan start. Förskolan drivs som en ideell föräldraförening, vilket innebär att vi har ett nära och engagerat samarbete mellan vårdnadshavare och personal. På Pärlan värnar vi om varandra och vår gemenskap.
Förskolan har plats för cirka 45 barn, fördelade på två avdelningar: Kuben för barn mellan 1 och 3 år och Tornet för barn mellan 3 och 5 år. Personalens fokus ligger på det pedagogiska arbetet, medan vårdnadshavare stöttar genom olika typer av engagemang i föreningen, såsom styrelsearbete, trivselföräldrar, IT-ansvar och med mera.
Vi söker nu en rektor/förskolechef till ett vikariat på 25 % för att ersätta vår rektor som kommer vara föräldraledig HT26 och VT27.
Om rollen
Vi söker dig som vill leda och utveckla vår verksamhet med hjärta, struktur och engagemang. Som rektor/förskolechef på Pärlan har du en central roll i att driva det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) framåt. Du leder och stöttar arbetslagen i deras pedagogiska utveckling genom att möta dem där de befinner sig, identifiera behov och skapa förutsättningar för fortsatt lärande och utveckling.
Du ansvarar för att planera och leda studiedagar och planeringstillfällen samt bidra till att verksamheten håller hög kvalitet i enlighet med gällande styrdokument. Du behöver inte ha alla svar, men du är trygg i att navigera i lagar och riktlinjer och vet var du kan hitta stöd när frågor uppstår.
Tjänsten innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med styrelse, där vi stöttar varandra och tillsammans arbetar för förskolans, pedagogernas och barnens bästa.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och empatisk ledare med god förmåga att skapa förtroende och bygga relationer. Du är närvarande i verksamheten och har erfarenhet av att hantera personalfrågor och möta människor i olika situationer - även när det blåser. Du vågar ta samtal, hantera eventuella konflikter och skapa struktur i perioder som kan upplevas som röriga.
Du har ett inkluderande förhållningssätt och ser hela förskolan som ett team där alla bidrar och är viktiga, oavsett roll. Din förmåga att lyssna in, skapa lugn och fånga upp idéer och perspektiv är avgörande för att skapa en hållbar och positiv arbetsmiljö.
Vi tror att du brinner för förskolan som verksamhet och har en god förståelse för såväl pedagogiskt arbete som förutsättningarna i en föräldraförening. Du ser värdet i att leda tillsammans med styrelse och engagerade vårdnadshavare och drivs av att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barn och pedagoger.
Frågor besvaras primärt av Angelica Axell under kontorstid (se kontaktuppgifter nedan)
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: angelica.axell@parlanlinkoping.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikariat förskolechef".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Montessoriförskolan Pärlan
Vickergatan 14 (visa karta
)
582 46 LINKÖPING
Montessoriförskolan Pärlan Kontakt
Förskolechef
Angelica Axell angelica.axell@parlanlinkoping.se 076-004 70 11
