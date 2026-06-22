Forskningssamordnare
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APC forskning och forskning funktionshinder
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen att söka tjänsten som strategisk forskningssamordnare!
Vill du vara med och utveckla framtidens nära vård genom forskning och innovation? Vi söker en engagerad forskningssamordnare som vill bidra till att stärka och synliggöra forskning inom Nära vård och hälsa i Region Uppsala.
I rollen som strategisk forskningssamordnare vid APC forskning och Forskning funktionshinder får du en central position i arbetet med att skapa goda förutsättningar för verksamhetsnära forskning. Du blir en del av ett kreativt och kunnigt team där samverkan, utveckling och nytänkande står i fokus. Här får du möjlighet att påverka både strategiskt och operativt, samtidigt som du bidrar till att bygga en stark forskningsmiljö inom Nära vård och hälsa och i nära samverkan med universitetet.
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100%. För dig som vill kombinera uppdraget med klinisk tjänstgöring eller egen forskning inom för verksamheten relevant område finns möjlighet att göra det. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Hos oss får du introduktion och kompetensutveckling anpassad till uppdraget. Region Uppsala och Nära vård och hälsa erbjuder trygga anställningsvillkor och förmåner som bidrar till ett hållbart arbetsliv, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Ditt uppdrag
Som strategisk forskningssamordnare har du en nyckelroll i att utveckla och stärka forskningsmiljön inom Nära vård och hälsa. Du arbetar både strategiskt och operativt för att främja verksamhetsnära forsknings- och utvecklingsprojekt. Du driver initiativ som gör forskning mer synlig inom förvaltningen och skapar engagemang hos både medarbetare och invånare.
I uppdraget ingår bland annat att:
• delta i arbetsgrupp för att ta fram en strategi för forskning inom den nära vården
• stödja medarbetare som vill planera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt
• samverka med doktorander, forskare, företag och verksamheter
• initiera och samordna forskningsfrämjande aktiviteter såsom seminarier, metodkurser och nätverksträffar
• bidra med expertkunskap i forskningsfrågor
• handlägga studieregistreringar och forskningsdatauttag
• samarbeta med Uppsala universitet, andra regioner och verksamheter inom Region Uppsala.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har doktorsexamen inom ett för verksamheten relevant område
• har examen inom hälso- och sjukvård samt klinisk bakgrund och erfarenhet
• har erfarenhet av att planera, genomföra och kommunicera forskning
• har erfarenhet av undervisning, handledning eller annan kunskapsspridning
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av att utveckla forskningsmiljöer eller forskningsfrämjande verksamhet och har erfarenhet av att driva projekt och samordna aktiviteter mellan olika aktörer. Vi ser gärna att du har kännedom om universitetssjukvårdsenheter och de krav som ställs på sådan verksamhet.
Din kompetens
Vi söker dig som har ett genuint intresse för forskning och verksamhetsutveckling och som motiveras av att skapa förutsättningar för forskning i den kliniknära verksamheten. Du trivs i en roll där du bygger relationer, initierar samarbeten och driver utveckling tillsammans med andra. Rollen passar dig som vill kombinera strategiskt forskningsfrämjande arbete med en fortsatt nära koppling till forskning och vetenskaplig utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Tjänsten är placerad på APC forskning och Forskning funktionshinder. Verksamhetens främsta uppdrag är att bedriva forskning, främja forskning och sprida kunskap från forskning. Nära vård och hälsa är en universitetssjukvårdsenhet enligt det nationella och det lokala ALF-avtalet. Det innebär att förvaltningens kärnverksamheter ska, jämte hälso- och sjukvård, bedriva klinisk forskning och utbildning liksom kunskapstillämpning och kunskapsspridning för hälso- och sjukvårdens utveckling.
Inom APC forskning och Forskning funktionshinder arbetar forskningssamordnare, forskningssjuksköterskor och universitetslektorer med förenad befattning. Verksamheten har ett forskningskansli och en forskningsmottagning med ett nära samarbete däremellan.
Vill du ha ett utvecklande, utmanande och spännande jobb tillsammans med oss?
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Therese Hellman, verksamhetschef APC forskning och Forskning funktionshinder, via e-post therese.hellman@regionuppsala.se
.
Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel, tel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, och andra relevanta bilagor som styrker din kunskap
och erfarenhet. Skicka gärna in din ansökan redan idag eftersom intervjuer kan komma att ske löpande under
ansökningsperioden. Vi vill ha din ansökan senast 8 augusti.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH233/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9973569