Forskningssamordnare
Strålsäkerhetsmyndigheten
2025-09-08
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
, Sundbyberg
, Stockholm
, Katrineholm
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtiden? Vi söker en driven och engagerad forskningssamordnare som vill spela en nyckelroll i myndighetens arbete med forskningsfinansiering och kompetensförsörjning och bidra till samhällets förmåga att hantera energiomställningen och stärka strålsäkerheten i landet. Med din erfarenhet av forskningsfinansiering, kompetens inom planering och projektledning och din förmåga att samverka och samordna arbetsflöden blir du en viktig kugge i enhetens arbete med forskningsfinansiering. Hos oss kommer du att få vara med att samordna forskning som påverkar vår framtid. Om du har passion för forskning och vill vara en del av ett dynamiskt team som arbetar för att stärka svensk forskning och kompetensförsörjning, då är det dig vi söker! Bli vår nya kollega och ta plats i ett sammanhang där din insats gör skillnad!
Du kommer att tillhöra Enheten Forskning som ansvarar för myndighetens forskningsfinansiering och forskningssamverkan, och som för närvarande består av en enhetschef tillika forskningschef och ytterligare elva medarbetare.
Enhetens huvudsakliga uppdrag är:
• forskningsfinansiering inom myndighetens verksamhetsområden, via utlysningar samt nationella och internationella forskningsprogram
• nationell kompetensförsörjning och forskningssamverkan med bland annat landets lärosäten, näringslivet, myndigheter och andra forskningsfinansiärer
• internationell forskningssamverkan, såsom strategiskt arbete kopplat till EU:s forskningsprogram samt samarbeten inom OECD/NEA, IAEA och Norden
• utredning av framtida frågeställningar och forskningsbehov
• handläggning och uppföljning av myndighetens finansierade forskningsprojekt samt utvärdering och kommunikation av forskningsresultat.
Vi erbjuder dig ett arbete där du som forskningssamordnare utgör en viktig del i myndighetens forskningsuppdrag att stärka kompetens- och kunskapsuppbyggnaden i landet inom hela strålsäkerhetsområdet och att skapa förutsättningar för forskare och forskningsorganisationer att verka framgångsrikt inom sina forskningsområden.
Som forskningssamordnare är du med och ansvarar för och samordnar myndighetens arbete med forskningsfinansiering, till exempel enhetens årliga behovsanalyser, forskningsplan, utlysningar och uppföljning av forskningsprojekt. Du kommer även ha en roll i att samordna kommunikationsinsatser, seminarier och olika skriftliga sammanställningar av forskningsverksamheten.
Du bidrar till att arbetet på enheten bedrivs systematiskt och du planerar självständigt och strukturerat för att kunna möta de tidplaner som finns uppsatta.
Vi söker dig som har
• en högskoleutbildning minst motsvarande en kandidat- eller mastersexamen
• erfarenhet av forskningsfinansiering, t ex från någon av Sveriges forskningsfinansierande myndigheter
• minst två års aktuell arbetslivserfarenhet av handläggande, koordinerande eller samordnande arbetsuppgifter
• god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• en teknisk/naturvetenskaplig utbildningsbakgrund
• sakkunskap eller arbetslivserfarenhet inom myndighetens ansvarsområde, t ex strålskydd och/eller kärnsäkerhet
• erfarenhet av arbete med forskningsstrategi och/eller kompetensförsörjning
• en certifierad projektledarutbildning eller annan relevant erfarenhet av projektledarskap.

Publiceringsdatum2025-09-08

Dina personliga egenskaper
För att fungera väl och trivas i rollen som forskningssamordnare behöver du ha förmågan att hantera frågor både på strategisk och operativ nivå samt kunna arbeta självständigt. Du är nyfiken och ser det som naturligt att hålla dig uppdaterad om samhällets utvecklingsbehov. Som person är du noggrann och strukturerad. Du samverkar väl med andra, såväl internt som externt.
Vi förutsätter att du har en hög säkerhetsmedvetenhet och att du kan arbeta enligt, såväl Vår värdegrund - Strålsäkerhetsmyndigheten (stralsakerhetsmyndigheten.se) som den Statliga värdegrunden (forvaltningskultur.se)
Vi erbjuder dig
Som medarbetare på Strålsäkerhetsmyndigheten har du ett viktigt samhällsuppdrag! Tillsammans arbetar vi för ett strålsäkert samhälle. Här kan du läsa om vad vi erbjuder: Läs mer om våra villkor och förmåner
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse. Anställningen kan komma att inledas med provanställning i sex månader. I den här rollen blir du anställd som handläggare. Placeringsort är Göteborg, Katrineholm eller Solna. Resor i tjänsten kan förekomma, såväl inom Sverige som internationellt.
Vissa av våra arbetsuppgifter är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs även svenskt medborgarskap.
Kontakt och ansökan
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta forskningschef, Per Seltborg, 0721-81 16 84 eller Annika Kjerrman, hr, 0703-36 82 12.
Fackliga företrädare är Mathias Häggblom, Saco-S, 08-799 44 85, och Michael Wallin, ST, 08-799 42 87.
Välkommen med din ansökan via vår hemsida senast den 29 september 2025
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Våra cirka 380 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Myndigheten har kontor i Solna, Katrineholm och Göteborg.
Individuell lönesättning
Arbetsgivare Strålsäkerhetsmyndigheten
