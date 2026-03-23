Forskningsingenjör
Göteborgs universitet / Högskolejobb / Göteborg Visa alla högskolejobb i Göteborg
2026-03-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Lysekil
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.För fullständig annons vänligen se här
Arbetsuppgifter
Institutionen för tillämpad informationsteknologi bedriver tvärvetenskaplig forskning om design, användning, och samhälleliga konsekvenser av digitala teknologier. Institutionen söker nu en forskningsingenjör med stark programmeringskompetens för att stödja utvecklingen av digitala system som används i forskningsprojekt.
Anställningen är placerad vid avdelningen för kognitionsvetenskap, lärande & IT, interaktionsdesign och kommunikation (KLIK), men arbetet kommer att stödja projekt inom hela institutionen.
Forskningsingenjören kommer att bidra till design och utveckling av mjukvarustystem, prototyper och teknisk infrastruktur som används i forskning. Det kan exempelvis handla om att utveckla experimentella system, forskningsprototyper, verktyg för datainsamling, visualiseringsverktyg eller interaktiva applikationer som gör det möjligt för forskare att studera framväxande teknologier och samspelet mellan människa och teknik.
Arbetet är ofta explorativt och forskningsdrivet, där mjukvaruutveckling utgör en del av själva forskningsprocessen. Projekten kan till exempel omfatta:
• utveckling av experimentella applikationer, prototyper eller forskningsverktyg
• utveckling av system för datainsamling, analys eller visualisering
• utveckling av interaktiva system, webbapplikationer eller mobilappar
• stöd till forskningsprojekt som utforskar nya eller framväxande teknologier
Forskningsingenjören kommer att arbeta nära forskare från olika discipliner och delta i flera projekt parallellt. Rollen kräver därför förmåga att omsätta forskningsidéer till fungerande tekniska system, samt att samarbeta med kollegor som inte nödvändigtvis har teknisk bakgrund.
Tjänsten innebär arbete med både etablerade programvaruteknologier och framväxande teknologier, inklusive AI-baserade utvecklingsverktyg och nya programmeringsparadigm.
Kvalifikationer
Vi söker en person med starka programmeringskunskaper och erfarenhet av mjukvaruutvecklling. Examen inom datavetenskap, programvaruteknik, interaktionsdesign, eller ett närliggande område är meriterande, men motsvarande kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet eller egna projekt är också mycket relevant.
Den sökande skall:
• Ha gedigen programmeringserfarenhet och förmåga att utveckla fungerande mjukvarusystem och prototyper
• vara bekväm med att arbeta i olika programmeringsspråk, ramverk och plattformar
• ha erfarenhet av moderna utvecklingsmetoder, såsom versionshantering, kollaborativ utveckling och snabb prototypframtagning
• vara nyfiken och villig att lära sig nya teknologier och arbetsätt utifrån forskningsprojekts behov
Erfarenhet inom flera av följande områden är meriterande:
• Fullstack-utveckling eller utveckling av interaktiva system
• utveckling av mobilapplikationer eller plattformsoberoende applikationer
• utveckling av forskningsprototyper eller experimentella system
• arbete med databearbetning, maskininlärning eller AI-baserade system och modeller
• användning av AI-baserade programmeringsverktyg (t.ex. GitHub Copilot, Claude Code eller Codex)
• datavisualisering eller verktyg för explorativ dataanalys
• arbete i tvärvetenskapliga team eller forskningsmiljöer
• erfarenhet av open source-utveckling eller förvaltning av kodrepositoryn (t.ex. GitHub)
Tidigare arbete i forskningsprojekt eller samarbete med forskare är meriterande men inget krav.
Tjänsten kräver god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i projekt tillsammans med personer med olika akademiska och tekniska bakgrunder.
Svenska är inte ett krav för tjänsten, men kunskaper i svenska är meriterande eftersom det kan underlätta samarbete med lokala aktörer och användare. Mycket god engelska i tal och skrift är ett krav.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad under 11 månader med omfattning 100% av en heltid, placering vid institutionen för Tillämpad IT.
Tillträdesdag 2026-05-01 eller enligt överenskommelse.
Tillsättningsförfarande
Urval, intervju och bedömning utförs av en lokal rekryteringsgrupp.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta avdelningschef Mattias Rost, 0704-145664, mattias.rost@ait.gu.se
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta personalhandläggare Axel Bondemark, axel.bondemark@ait.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska innefatta följande handlingar:
• Meritförteckning/CV och personuppgifter
• Personligt brev där du beskriver varför du har sökt denna specifika tjänst och på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer
• Examensbevis och andra relevanta handlingar
• Två referenser
• Länk till GitHub.
OBS! Vi önskar att du utformar din ansökan så att ditt CV är max 2 sidor och personligt brev är max 1 sida.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-04-19
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
