Forskningsingenjör
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet / Kemiingenjörsjobb / Umeå Visa alla kemiingenjörsjobb i Umeå
2026-01-26
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet i Umeå
, Nordmaling
, Örnsköldsvik
, Kiruna
, Huddinge
eller i hela Sverige
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Umeå Plant Science Centre (UPSC) är ett av Europas starkaste forskningscentrum inom experimentell växtbiologi. Här har du tillgång till de senaste instrumenten och ett en miljö med mer än 200 växtforskare. Vår forskning spänner från biokemi och molekylärbiologi till fysiologi och ekosystem forskning https://www.upsc.se.
Forskningsingenjör
Umeå Plant Science Centre (UPSC) är en av Europas starkaste forskningsmiljöer för växtgrundforskning inbegripande forskning om växternas ekologi, genetik, cellbiologi, molekylärbiologi och fysiologi (se www.
upsc.se). Till Institutionen för fysiologisk botanik, som är en del av Umeå Plant Science Centre, söker vi nu en forskningsingenjör. Anställningen är tillsvidare på deltid (80 %) och en provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Projektbeskrivning
Vi söker en forskningsingenjör inom vattenbruk och foderproduktion till ett nytt forskningsprojekt som syftar till att utveckla cirkulära lösningar för mer hållbara och effektiva livsmedelssystem genom att omvandla restprodukter från skogs- och livsmedelsindustrin till högkvalitativt djurfoder via en kombination av fermenterings- och pelleteringstekniker.
För mer information om gruppens forskning, se https://www.upsc.se/researchers/5942-keech-olivier.html
och för mer information om projektet, se https://www.umu.se/nyheter/new-project-aims-to-turn-residues-into-high-quality-animal-feed_12098536Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bidra till utvecklingen av ett hållbart foder baserat på användning av olika typer av organiskt avfall. I ett ytterligare steg kommer du att testa fodrets kvalitet främst med räk- och Tilapia delning.
Kvalifikationer
För anställningen krävs gedigen erfarenhet av tropisk kräftdjursodling, nutrition och formulering av vattenlevande foder. Dessutom krävs tidigare erfarenhet av fermenteringstekniker, baserade på användning av olika mikroorganismer, för foderproduktion. Lägst kandidatexamen i biologi eller motsvarande med grundläggande laboratoriekunskaper krävs för denna anställning. Goda kunskaper i talad och skriftlig engelska krävs också.
Erfarenhet från fiskodlingar i Sydostasien och/eller Central-/Latinamerika är mycket meriterande. Tidigare erfarenhet av vetenskaplig publicering är meriterande. Anställningsvillkor
Anställningen är tillsvidare och avser deltid (80 %). Provanställning på upp till 6 månader kan komma att tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Anställningen kommer att vara vid Institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet, men resor inom Sverige till experimentella plattformar, särskilt till en FoU-enhet som för närvarande är belägen i Västervik (Sverige), kommer att krävas.
Ansökan
Ansökan ska innehålla:
- Ett personligt brev (max 2 sidor)
- Curriculum vitae (CV)
- Verifierade kopior av betyg och relevanta examensbevis
- Övriga handlingar som den sökande vill åberopa
Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem Varbi. Logga in och ansök via knappen längst ner på webbsidan. Alla bifogade dokument ska vara i MS Word eller PDF format. Välkommen med din ansökan senast den 16 februari, 2026.Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information, vänligen kontakta Olivier Keech (olivier.keech@umu.se
)
Välkommen med din ansökan!
Institutionen för fysiologisk botanik är en del av Umeå Plant Science Centre med cirka 200 medarbetare som består av bland annat av 40 gruppledare och representerar för närvarande 48 olika nationaliteter (för mer information, se http://www.upsc.se
eller http://www.plantphys.umu.se/english/).
Vår huvudsakliga verksamhet är akademisk forskning och utbildning som innefattar områden som ekologi, biokemi, plant fysiologi samt genomik.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AN 2.2.1-79-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Universitet
(org.nr 202100-2874) Arbetsplats
Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Jobbnummer
9703652