Forskningsingenjör

Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologi
Vickovic Lab vid Uppsala universitet söker en dynamisk, självmotiverad, teamorienterad beräkningsforskare eller statistiker för att utöka beräkningsinsatser för att förstå sjukdomsmekanismer. Vi är intresserade av att utveckla integrerande multimodala dataanalysverktyg som inkluderar enkelcellsdata och rumsligt upplösta omicsdata, bilddata, kliniska fenotyper, varianter och genotyper. Den framgångsrika kandidaten kommer att ha den unika möjligheten att arbeta i skärningspunkten mellan matematisk modellering, omics dataanalys, arbetsflödesoptimering och resursbyggande.
Arbetsuppgifter
• Utveckla nya beräknings-, maskininlärnings- och statistiska analysmetoder för att integrera och analysera storskalig, rumsligt upplöst RNA-sekv och genotypisk data med hjälp av nuvarande toppmoderna teknologier.
• Utveckla dataanalysstrategier, skriv algoritmer och distribuera beräkningsverktyg för utforskning av mycket stora datamängder.
• Utveckla en resurs för samhället som ger tillgång till insamlad data.
• Arbeta nära med experimentella kollegor och kärnor för att förstå arten av genererad data.
• Aktivt delta i utarbetandet av manuskript för publicering och presentera vid vetenskapliga konferenser.
• Hjälpa till med kamrat- och studentmentorskap.
• Dela expertis och ge utbildning och vägledning till gruppmedlemmarna vid behov.
Kvalifikationskrav
• Grundexamen (BSc eller BA) i tillämpad matematik, datavetenskap eller relaterad disciplin krävs.
• Tidigare erfarenhet av nätverksslutning, VAE och bildanalys är att föredra, men exceptionellt kreativa och drivna vetenskapsmän med intresse och anpassningsförmåga krävs.
• Stark muntlig och skriftlig kommunikation, datadokumentation och presentationsförmåga krävs; Erfarenhet av att skriva vetenskapliga artiklar för publicering krävs.
• Förmåga att hantera flera projekt samtidigt krävs.
• Utmärkt samarbetsförmåga och interpersonell förmåga, samt vilja att arbeta i en högt tempo teammiljö krävs.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Sanja Vickovic, sanja.vickovic@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 19 november 2025, UFV-PA 2025/3351
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
