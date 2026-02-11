Forskningsassistent Sera -Enlight Thematic Network
Uppsala universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa
2026-02-11
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet, utlyser härmed en anställning på 50 % som forskningsassistent till nätverket 'Sexual and Reproductive health and rights in the European Region (SERA-ETN).
SERA-ETN är ett tematiskt nätverk med finansiering från ENLIGHT.
I anställningen ingår att vara behjälplig vid organisation och administration av ANSER konferensen 6-8 maj 2026 i Ghent, Belgien. I nära samarbete med konferensorganisatören kommer du att tilldelas uppgifter som inkluderar kommunikation och marknadsföring, hantering av anmälningar och praktiska frågor kring konferensen. I arbetsuppgifterna ingår även att koordinera övriga aktiviteter inom SERA-nätverket i samråd med projektledaren. Detta inbegriper organisation av seminarier, kommunikation mellan partners i nätverket och rapportskrivande. Tjänsten är placerad vid Institutionen för Kvinnors och barns hälsa, MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, Uppsala. Arbete på plats i Ghent före och under konferensen i maj är förväntat.Kvalifikationer
Du skall ha universitetsutbildning på avancerad nivå inom global hälsa med inriktning på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), och inneha dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete. Förmåga och erfarenhet av att planera, initiera, leda, utföra och utveckla projektkoordination är meriterande för anställningen. Mycket goda färdigheter i kommunikation i tal och skrift på engelska krävs. Goda kunskaper i svenska är meriterande. Du skall vara bekväm i att arbeta med Microsoft Powerpoint, Word och Excel. Meriterande är även erfarenhet av kommunikationsarbete, hemsidesutveckling och administration av sociala medier.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper så som analytisk förmåga, flexibilitet, servicekänsla och organisatorisk skicklighet. Vidare bör du vara initiativtagande, tycka om att vara behjälplig, ha god samarbetsförmåga och aktivt medverka i teamarbete både som ledare samt medlem, samt självständigt kunna utföra dina arbetsuppgifter.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 3 månader. Omfattningen är 50%. Tillträde omgående enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Mats Målqvist, e-post mats.malqvist@uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 25 februari 2026, UFV-PA 2026/391.
