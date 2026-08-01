Forskningsassistent i industriell ekonomi
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2026-08-01
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Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
Flexibelt arbetssätt
Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik söker nu en forskningsassistent i industriell ekonomi. Anställningen är en tidsbegränsad anställning med start 1 september, eller enligt överenskommelse, t o m 31 december 2026, med möjlighet till förlängning. Omfattningen är 50-100%, enligt överenskommelse.
Vid avdelningen bedrivs utbildning och forskning inom industriell ekonomi, industridesign och
maskinteknik. En gemensam utgångspunkt för verksamheten är att utveckla kunskapen om industriella system, organisationer, processer, flöden och produkter med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Avdelningen har en stark koppling till det omgivande samhället och studenter, lärare och forskare arbetar i nära samarbete med näringsliv och myndigheter. Publiceringsdatum2026-08-01Dina arbetsuppgifter
Som forskningsassistent i industriell ekonomi ägnar du din arbetstid åt att stödja det pågående forskningsprojektet "Klimatvärdering och affärsmodeller för hållbara livsmedelssystem" (SHIFT) https://www.hig.se/shifthttps://www.hig.se/shift.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat litteraturöversikter, datainsamling och analys samt sammananställning och rapportering av forskningsresultat. Din arbetsplats är vid Högskolan i Gävle. Arbete kan efter överenskommelse med arbetsgivaren utföras både på campus och på distans. Kvalifikationer
För att bli anställd som forskningsassistent vill vi att du har en magisterexamen i industriell ekonomi eller ett annat ämne som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Du har en ämnesfördjupning inom organisatorisk hållbarhet, eller annan ämnesfördjupning som arbetsgivaren bedömer som relevant för SHIFT projektet.
Därutöver ska du ha:
God förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
God förmåga att samarbeta och skapa goda relationer internt och externt.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av fallstudier och kvalitativ analys
Erfarenhet av livsmedelssystem
Erfarenhet av miljösystemanalys, inklusive livscykelanalys
Du måste ha din magisterexamen vid anställningens tillträde.
Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera avdelningens forskning inom ämnesområdet. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och eventuella andra handlingar som du önskar att åberopa. Kontaktuppgifter för detta jobb
Per Hilletofth, avdelningschef
Telefonnummer: 073-6546096
E-postadress: per.hilletofth@hig.se
Lea Fobbe, universitetslektor industriell ekonomi
Telefonnummer: 070-4085190
E-postadress: lea.fobbe@hig.se
Övrigt
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Gävle
(org.nr 202100-2890), https://hig.se/
Kungsbäcksvägen 47 (visa karta
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801 76 GÄVLE Arbetsplats
Högskolan i Gävle Jobbnummer
10017680