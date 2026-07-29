Forskningsassistent
Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin / Högskolejobb / Huddinge Visa alla högskolejobb i Huddinge
2026-07-29
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin i Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Institutionen för laboratoriemedicin består av sju avdelningar inom vilka det bedrivs både forskning och undervisning. Institutionen är involverad i avancerad forskning inom såväl grundforskning som tillämpad forskning. Samtliga avdelningar bedriver verksamhet i nära kontakt med kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset.
Ditt uppdrag
Under hösten 2026 kommer vi att genomföra fysiska tester i en kohort av pensionerade svenska män och kvinnor. Syftet är att öka kunskapen om sarkopeni, och därför kommer vi att utföra avancerade undersökningar av muskler och nervsystem. Du kommer att ansvara för att undersöka antalet motoriska enheter (Motor Unit Number Estimation, MUNE) med hjälp av MScanFit, samt för att utföra högupplöst elektromyografi (HD-EMG) för att mäta musklernas elektriska aktivitet. Du kommer även vara en back up för övriga tester i studien (biodex, max VO2, användning av kraftplatta). Du kommer även att genomföra efterföljande analyser av testresultaten.
Vem är du?
För att vara behörig för anställningen ska du ha en kandidatexamen inom träningsfysiologi samt en masterexamen (eller vara masterstudent) inom ett relevant utbildningsområde.
Vi söker en kandidat med dokumenterad erfarenhet av att ha utfört MScanFit- och HD-EMG-metodik på människor. Tidigare erfarenhet av testning av fysisk funktion med Biodex och kraftplatta samt maximalt syreupptagningstest är också ett krav. Det krävs även att du behärskar vanliga statistiska analyser, analys av biosignaler och har erfarenhet av statistiska programvaror såsom R eller SPSS. Eftersom arbetet innebär kontakt med och testning av äldre personer är personlig lämplighet av yttersta vikt och ett krav. Du ska ha ett starkt vetenskapligt intresse, god förmåga att samverka med både forskningsdeltagare och kollegor, kunna arbeta effektivt i team samt ha mycket god förmåga att kommunicera på engelska.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, kunskaper och färdigheter samt dokumenterad tidigare erfarenhet.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: FlemingsbergPubliceringsdatum2026-07-29Så ansöker du
KI tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt våra kollektivavtal RALS och RALS-T.
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Institutet
(org.nr 202100-2973), https://ki.se/om-ki/jobba-pa-ki
Administrativa Kansliet, 8100, Alfred Nobels Allé (visa karta
)
141 83 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin Kontakt
Annica Lindkvist, SACO annica.lindkvist@ki.se Jobbnummer
10015459