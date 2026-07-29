Lärare i matematik och teknik till Hovåsskolan
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2026-07-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-29Beskrivning
Är du en person som får energi av att bidra till andras lärande? Då är du kanske en av våra nästa pedagoger. Hovåsskolan söker nu en lärare i teknik och matematik att undervisa årskurs 7–9.
På Hovåsskolan går ca 600 elever från förskoleklass till årskurs 9. Här finns också ett fritidshem med fyra avdelningar, samt anpassad grundskola. Hovåsskolan ligger nära hav och skog. Vi utnyttjar naturen såväl under lektionstid som under fritidsverksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i teknik och matematik kommer du att vara knuten till ett av högstadiets arbetslag och ha ett nära samarbete med dina kollegor. I tjänsten ingår ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt mentorskap. Du deltar också i det kollegiala lärandet på skolan.
Genom varierad och anpassad undervisning ger du den ledning och stimulans som individ och grupp behöver i lärandet. I ditt uppdrag tar du hänsyn till elevens personliga utveckling, utifrån deras egna förutsättningar.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa årskurs 7–9 i ämnena teknik och matematik men det är meriterande om du även undervisar i NO. Har du tidigare undervisningsvana ser vi det som meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad att söka.
Tjänsten kräver att du har god förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat.
Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv.
Det är också av stor vikt att du i ditt arbete upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt och ser sedan till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Lars Smith lars.smith@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
10015451