Gatu- och fastighetschef som vill ha nära till beslut
Säters kommun, Gata och fastighetsenhet / Chefsjobb / Säter Visa alla chefsjobb i Säter
2026-07-29
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När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Får du ett leende på läpparna när du hör orden infrastruktur, offentliga miljöer och fastigheter? Söker du en roll där du har nära till beslut och är med och påverkar samhällsutvecklingen? Sätter du uppdraget och laget före jaget och trivs i det lilla formatet - där du får vara med och göra avtryck? Svarar du ja på dessa frågor kan du vara den vi söker!
Uppdraget: Som Gatu- och fastighetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och förvalta kommunens fysiska tillgångar långsiktigt och hållbart.
• Strategi & ekonomi: Framtagande av långsiktiga investeringsplaner, budgetuppföljning och prioriteringsarbete i samverkan med övriga verksamheter.
• Verksamhet & ledarskap: Leda, engagera och utveckla ett team om ca 20 medarbetare (varav 6 direktrapporterande), inklusive projektledare och driftpersonal
• Entreprenad & avtal: Ansvara för upphandlingar, leverantörskontakter och avtalshantering.
• Politiskt beredningsarbete/demokratisk process: Skriva tjänsteutlåtanden och rapporter samt föredra ärenden/beslutsunderlag i nämnd och inför förtroendevalda.
Du ingår i sektorns ledningsgrupp och rapporterar direkt till sektorchef. Vi erbjuder en arbetsplats som präglas av ett tillitsbaserat ledarskap, god samverkan med fackliga parter och en hög grad av delegerat ansvar där du och dina medarbetare tillsammans kan göra skillnad för att helheten ska bli så bra som möjligt
Som gatu- och fastighetschef får du en nyckelroll i att bygga och utveckla ett hållbart Säter för framtidenKvalifikationer
Du behöver ha minst tre års eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning samt chefserfarenhet från politiskt styrd organisation - där du haft ansvar för verksamhet, personal och budget. Kunskap och erfarenhet av LoU krävs precis som förmågan att kunna hantera digitala arbetsverktyg. Om du lett större offentliga projekt från ax till limpa tidigare är det meriterande. För att kunna hantera och analysera den "myndighetssvenska" vi har inom förvaltningen, behöver du ha goda svenskakunskaper. B-körkort är ett krav.
Du kan sätta mål och riktning för verksamheten parallellt med att leda och motivera andra att nå dessa. Du tycker om att arbeta med människor och har förmåga att skapa och bibehålla goda relationer. Att delegera arbetsuppgifter vid behov och bidra till dina medarbetares utveckling är en självklarhet för dig. Retorik ligger dig varmt om hjärtat och du kan presentera och kommunicera väl oavsett publik. Om situationen kräver det anpassar du dig till lätt till förändrade förutsättningar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Du har förtroendearbetstid där du självständigt planerar din arbetstid utifrån verksamhetens behov
Aktuellt lönespann för chefer på denna nivå är cirka 52-58 tkr avhängigt kompetens och yrkeserfarenhet samt grad av ansvar i tjänsten. Individuell lönesättning gäller.
Vi har löpande urval så vänta inte med att söka tjänsten!
För de kandidater som går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen väntar en videointervju, som tar cirka 5 minuter att genomföra. Vi använder videointervjuer för att så många kandidater som möjligt ska få presentera sig. Efter videointervjuer görs ett andra urval och för de som går vidare väntar en fysisk intervju på plats i Säter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336901". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säters Kommun
(org.nr 212000-2247)
Åsgränd 2 (visa karta
)
783 30 SÄTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Säters kommun, Gata och fastighetsenhet Kontakt
Huvudskyddsombud Vision
Ingela Norén ingela.noren@sater.se Jobbnummer
10015448