Lärare i fritidshem/ resurs, Frostviksskolan
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2026-07-29
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För Strömsunds kommun är målet enkelt – alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna – och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Frostviksskolan i Gäddede söker vikarierande fritidslärare/ resurs till en tjänst med möjlighet till förlängning.
Frostvikens rektorsområde ligger i den nordvästra, fjällnära delen av Strömsunds kommun och från Gäddede är det 13,5 mil till kommunens största ort, Strömsund. Frostviksskolan har ca 60 elever och 18 anställda. Skolan består av två enheter, den ena med fritidshem och den andra med åk F-9.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att du självständigt och tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet. Värdegrundsarbetet genomsyrar hela vår verksamhet och integreras naturligt under och efter skoldagen.
Som lärare i fritidshemmet förväntas du samarbeta aktivt för att skapa en Vi-känsla där personal, elever och vårdnadshavare känner ett gemensamt ansvar för skolans miljö, trivsel och utveckling. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet.Personalen är med eleverna vid utevistelse och ska vara aktivt närvarande med eleverna.
Vi vill skapa en arbetsplats där lärande och utveckling aldrig tar slut och där du får vara med och forma framtidens samhällsmedborgare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem eller fritidspedagog.
Meriterande är om du:
• har erfarenhet av arbete i grundskolan eller erfarenhet av arbete med barn
• är trygg i ledarrollen och har förmåga att skapa goda relationer
• har ett relationellt förhållningssätt och ser varje elevs unika behov
• är flexibel, samarbetsinriktad och lösningsfokuserad
• har grundläggande IT-kompetens
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2026-12-18 .
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337496". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömsunds Kommun
(org.nr 212000-2486), https://www.stromsund.se/2288.html
Box 500 (visa karta
)
833 24 STRÖMSUND Arbetsplats
Strömsunds kommun Kontakt
Sveriges lärare
Elin Sundin elin.sundin@stromsund.se +46703591844 Jobbnummer
10015439