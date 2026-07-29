Metodutvecklare för kommunrehabilitering
Halmstads Kommun / Sjukgymnastjobb / Halmstad Visa alla sjukgymnastjobb i Halmstad
2026-07-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Som metodutvecklare inom rehab arbetar du nära enhetshetschefer och team för att driva utvecklings- och förbättringsarbete inom rehabiliteringsområdet inom Hemvårdsförvaltningen. Du stödjer chefer i strategiska och operativa frågor, leder och samordnar projekt samt bidrar till att utveckla arbetsprocesser och kvalitet inom verksamheten. Du fungerar som en länk mellan ledning och medarbetare och säkerställer att verksamheten arbetar utifrån aktuella riktlinjer och evidensbaserade metoder t.ex.
Stödja chefer i förändrings- och utvecklingsarbete
Stödja chefer med administrativa uppgifter
Initiera, leda och följa upp projekt inom rehabilitering
Utveckla och implementera rutiner och arbetssätt
Samordna kompetensutveckling och handledning för medarbetare
Följa upp och analysera verksamhetens resultat och föreslå förbättringsåtgärder
Bidra till ett gott arbetsklimat och samarbete mellan olika yrkesgrupper
Du kommer att arbeta i nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter och andra professioner inom kommunen. Arbetet sker både på plats i verksamheten och i samverkan med externa aktörer. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller arbetsterapeut. Du har ett stort intresse för utvecklings- och förbättringsarbete och vill vara med och forma framtidens rehabilitering. Erfarenhet av ledarskap, projektledning eller chefsstöd är meriterande och för att lyckas i tjänsten vill vi att du har erfarenhet av arbete inom kommunal rahablitering.
Du är kommunikativ, strukturerad och har lätt för att samarbeta med olika professioner. Du är engagerad, lyhörd och har förmåga att driva processer framåt. Du har god datorvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Erfarenhet från kommunal verksamhet eller hemsjukvård är ett plus.
Vi värdesätter att du arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt och delar Hemvårdsförvaltningens värdegrund: Tillit, Respekt och Ödmjukhet.
Vi erbjuder dig
Ett varierande arbete med en variation av arbetsuppgifter. Som anställd i Halmstad kommun har möjlighet att ta del av de förmåner som kommunanställda har tex friskvårdsdrag och skobidrag.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen. Du har även möjlighet att få utdraget via din digitala brevlåda. (Polisen skickar endast tomma utdrag digitalt. Om utdraget innehåller uppgifter skickar Polisen det med vanlig post.)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
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302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemvårdsförvaltningen, Hemsjukvård och förebyggande (HE) Kontakt
Christer Arvidsson, Fysioterapeuterna 076-1282481 Jobbnummer
10015453