Överläkare med uppdrag att bygga framtidens utbildningsmottagning
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Läkarjobb / Falun Visa alla läkarjobb i Falun
2026-07-29
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du vara med och utbilda nästa generation psykiatriker?
Vi söker en engagerad specialistläkare i psykiatri som vill kombinera kliniskt arbete med handledning och verksamhetsutveckling. Hos oss får du en unik möjlighet att vara med och etablera en ny utbildningsmottagning inom öppenvårdspsykiatrin i Falun - en satsning med målet att skapa en utbildningsmiljö av hög kvalitet för framtidens läkare.
Som medarbetare i Region Dalarna erbjuds du dessutom bland annat:
friskvårdsbidrag
föräldrapenningtillägg
extra semesterdagar från 40 års ålder
möjlighet till löneväxling till tjänstepension
goda möjligheter till fortbildning och kompetensutvecklingPubliceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad vid öppenvårdspsykiatrin i Falun. Din huvudsakliga uppgift blir att handleda underläkare i deras kliniska arbete. Du kommer att arbeta nära de läkare du handleder genom gemensamma patientgenomgångar, medicinska bedömningar och kontinuerlig återkoppling. Samtidigt kommer du själv att vara kliniskt verksam och bidra med din specialistkompetens i patientarbetet.
Som en del av uppdraget får du även möjlighet att påverka hur utbildningsmottagningen utvecklas och organiseras. Upp till 40 procent av tjänsten kan avsättas för administrativa och utvecklingsinriktade arbetsuppgifter, exempelvis:
planering och samordning av underläkares kliniska arbete
utveckling av utbildningsmottagningens arbetssätt och rutiner
samarbete med studierektorer och verksamhetsledning
kvalitets- och förbättringsarbete kopplat till utbildning.
Ett nytt team med utbildning i fokus
Du blir en av två specialistläkare med handledningsuppdrag och kommer tillsammans med en psykolog och en medicinsk sekreterare att utgöra kärnan i den nya utbildningsmottagningen.
Vår ambition är att skapa en verksamhet där utbildning och patientsäkerhet går hand i hand. Genom strukturerad handledning, god tillgänglighet och nära samarbete vill vi erbjuda en lärandemiljö där underläkare och studenter utvecklas till självständiga och trygga kliniker.
Arbetstiden är vardagar kl. 08.00-17.00 med möjlighet till flextid utifrån verksamhetens behov. Deltidsarbete på distans kan diskuteras utifrån individuella behov/önskemål.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad läkare med svensk specialistkompetens i psykiatri.
Goda kunskaper i svenska motsvarande minst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
God datorvana. Vi arbetar i journalsystemet Cosmic.
Meriterande
Erfarenhet av handledning av AT-, BT- eller ST-läkare eller läkarstudenter.
Erfarenhet av öppenvårdspsykiatri.
Intresse för medicinsk utbildning, pedagogik och verksamhetsutveckling.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att handleda och utveckla andra. Du är en trygg specialist med god kommunikativ förmåga och trivs med att dela med dig av dina kunskaper. Du arbetar strukturerat, har ett pedagogiskt förhållningssätt och uppskattar att samarbeta med olika professioner.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:700". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Utvecklingsstrateg
Henric Jansson Henric.Jansson@regiondalarna.se Jobbnummer
10015454