Forskningsassistent
Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi / Laborantjobb / Uppsala Visa alla laborantjobb i Uppsala
2026-01-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi i Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologiPubliceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Bioinformatiska analyser av storskaliga genom- och transkriptomdata från tumörer.
Integrativa dataanalyser av plasmaproteomik, genomik- och transkriptomdata för
identifiering och validering av nya biomarkörer. Experimentellt arbete syftande till
utveckling och validering av nya antikroppsbaserade läkemedel mot cancer.
Kvalifikationskrav
Masterexamen inom datavetenskap eller bioinformatik. Dokumenterad erfarenhet av
programmering i Python samt arbete med kluster- eller molntjänster för dataanalys.
Erfarenhet av analyser av helgenom- och transkriptomdata. Dokumenterad erfarenhet av
arbete med kloning, humana cellmodeller, preparation av DNA och RNA, och
mikroskopianalyser.
Önskvärt och/eller meriterande i övrigt
Kunna självständigt planera, dokumentera och utföra laborativt arbete samt analysera och
sammanställa resultaten. Erfarenhet av laboratoriearbete. God samarbetsförmåga. Kan arbete självständigt men även i grupp.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Tobias Sjöblom, tobias.sjoblom@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2026, UFV-PA 2026/3978
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi Jobbnummer
9683459