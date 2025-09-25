Forskningsassistent
Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi / Laborantjobb / Uppsala Visa alla laborantjobb i Uppsala
2025-09-25
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi i Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologi
Arbetsuppgifter
Vår grupp fokuserar på vävnadsbaserad cancerforskning, där vi analyserar lung- och bröstcancervävnader från patienter med hjälp av moderna spatiala och molekylära tekniker, såsom multiplex immunofluorescens, in situ-sekvensering, metabolomik och avancerad bioinformatik. Projektet syftar till att förstå de signalvägar som driver den tidiga progressionen av in situ-lesioner till invasiv cancer. Vi har nyligen utökat vår forskning till att även omfatta primärkulturer för att erhålla djupare funktionella insikter. Kandidaten kommer att aktivt driva egna projekt och förväntas arbeta självständigt, analysera och presentera data samt bidra till planeringen av projektens vidare utveckling. Vi kommer att aktivt stödja karriärutveckling och vetenskapliga publikationer.
Kvalifikationskrav
Master examen i biomedicin, molekylärbiologi eller motsvarande.
Mycket erfarenhet med funktionella in vitro-analyser för att undersöka aktivering av signalvägar samt förmåga att arbeta självständigt i laboratoriet är ett krav. God kunskap om signaltransduktionsmekanismer samt grundläggande kunskaper i R/Python för dataanalys krävs. Erfarenhet av vetenskapligt skrivande och presentation av data vid konferenser är meriterande.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Ett starkt forskningsintresse för de molekylära signalmekanismer som driver bröstcancerprogression.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 6 månader med möjlighet till förlängning. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Patrick Micke, patrick.micke@igp.uu.se
, Carina Strell, carina.strell@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2025, UFV-PA 2025/2894
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2894". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi Jobbnummer
9527089