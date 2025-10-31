Forskningsassistent - insamling av avfallsstatistik
Sveriges lantbruksuniversitet / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-10-31
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
, Östhammar
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Institutionen för energi och teknik
Om jobbet
Vi söker en forskningsassistent som kan jobba med att samla in och sammanställa matavfallsstatistik från EUs medlemsländer samt olika aktörer i livsmedelskedjan. I arbete ingår även att författa projektrapporter och andra publikationer. Då arbetet sker i samarbete med projektpartners i andra länder ingår det även att samverka och koordinera arbete med dessa.
Arbetet ingår i forskningsprojektet WasteWise som syftar till att testa olika styrmedel som ska minska matsvinnet i olika delar av livsmedelskedjan inom EU. Arbetet sker i samarbete med intressenter och projektpartners varför resor i tjänsten kan förekomma.
Din bakgrund Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
• Masterexamen inom relevant ämne såsom teknologi, livsmedelsvetenskap eller miljövetenskap.
• Innehavaren av tjänsten måste kunna kommunicera obehindrat på engelska och svenska.
Meriterande:
• Kunskaper om matavfall och livsmedelssystem.
• Förmåga att kommunicera på ett eller flera av EUs officiella språk, förutom engelska och svenska.
• Erfarenhet av att visualisera och illustra resultat.
• Erfarenhet av att författa rapporter på engelska.
• Erfarenhet av att sammanställa vetenskaplig litteratur.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, analytisk och problemlösande förmåga samt förmåga till självständigt arbete.
Placering:
UppsalaOm företaget
Institutionen för energi och teknik vid mark, vatten och miljöcentrum (MVM) erbjuder en stimulerande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med såväl nationellt som internationellt fokus. Vi är bland de ledande institutionerna i landet när det gäller analys av system för produktion av mat, biomaterial och bioenergi med livscykelanalys. Institutionen och de involverade forskarna har mycket omfattande erfarenhet av forskarutbildning och handledning.
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/energi-teknik/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 6 månader med möjlighet till förlängning.
Omfattning:
80% av heltid.Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-11-14.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Docent
Mattias Eriksson fornamn.efternamn@slu.se 018-671732 Jobbnummer
9583060