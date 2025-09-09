Forskargruppledare (Fellows) med teknisk kompetens
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-09-09Beskrivning
Vi söker nu forskargruppledare (Fellows) med teknisk profil till Centrum för Digital Hälsa (CDH).
Som forskargruppledare (Fellow) kommer du att spela en nyckelroll i att driva forskning och innovation inom digital hälsa vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU). Du kommer att:
Leda och utveckla en forskargrupp inom ett eller flera av CDHs forskningsområden
Initiera och ansvara för ansökningar om externa forsknings- och innovationsmedel, med möjlighet till medfinansiering via CDH
Bidra till uppbyggnaden av strategisk forsknings- och innovationsinfrastruktur
Bidra till CDHs långsiktiga strategiska utveckling
Du kommer att samarbeta nära med CDHs två centrumföreståndare - en med klinisk/medicinsk bakgrund och en med teknisk/ingenjörsbakgrund - som tillsammans har en stark akademisk och klinisk kompetens.
Om Centrum för Digital Hälsa (CDH)
CDH ska vara en samlande och drivande kraft för banbrytande forskning och innovation inom digital hälsa med nyttiggörande som förbättrar människors hälsa och livskvalitet. CDH ska leda forsknings- och innovationssamarbeten samt bidra till utbildning inom digital hälsa lokalt på SU, regionalt i VGR, nationellt och internationellt och nära samverka med organisationen för verksamhetsutveckling och patientmedverkan samt tydligt involvera akademi och näringsliv. CDH ska starkt bidra till att Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppnår målet att vara ett ledande universitetssjukhus i Europa 2032.
CDHs forskningsområden omfattar:
Datadriven vård
Simulering och digitala tvillingar
Distansmonitorering och invånarinitierade hälsodata
Visualisering och immersiv teknologi
Tillämpad AI
Tillgängliggörande och användning av hälsodata
Medicintekniskt regelverk Kvalifikationer
Vi söker kandidater med följande kvalifikationer och egenskaper:
Doktorsexamen inom relevant område (teknisk)
Dokumenterad forskningserfarenhet och förmåga att leda forsknings- och innovationsprojekt
Stark drivkraft att bidra till hälso- och sjukvårdens digitala transformation
Mycket god kommunikativ och relationsskapande förmåga, med fallenhet att engagera klinisk personal, ledning och externa samarbetspartners
Strategisk och lösningsorienterad med hög grad av självständighet och integritet
Förmåga att inspirera, engagera och bygga en kultur som främjar innovation, lärande och ömsesidig respekt - alltid med patientens bästa i fokus
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
