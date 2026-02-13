Forskare specialiserad i agentbaserad miljömodelleringar
2026-02-13
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Forskare specialiserad i agentbaserad miljömodelleringar av förhistoriska samhällen
Institutionen för historiska studier utgör en del av den humanistiska fakulteten. Vid institutionen bedrivs undervisning och forskning i de tre ämnena historia, arkeologi samt antikens kultur och samhällsliv. Undervisningen sker på samtliga nivåer från grundkurser till forskarutbildning och det samlade utbildningsuppdraget omfattar för närvarande drygt 730 helårsstudieplatser. Forskningen sker såväl inom de enskilda ämnena som i större tvärvetenskapliga projekt, där nationell och internationell samverkan utgör ett viktigt inslag.
Institutionen har idag cirka 100 anställda forskare, lärare, doktorander och personal i verksamhetsstödet. Institutionen är centralt belägen i Göteborg.
Inom ämnet arkeologi bedrivs undervisning och forskning kring människa och samhälle i förändring med stor mångfald och bredd när det gäller ämnesområden och kronologi. Arbetet sker i samverkan med institutionens övriga ämnen. Mer information om institutionen och om arkeologiämnet finns på vår hemsida https://www.gu.se/historiska-studier.
Arbetsuppgifter
Neolitisk sjöfart och maritim teknik formade en ny värld av megalitiska samhällen (4500-3500 cal BC) NEOSEA
NEOSEA finansieras av ett startbidrag från ERC (1,5 miljoner euro) som leds av Bettina Schulz Paulsson. Det femåriga forskningsprojektet kommer att använda modellering och DNA-analyser för att visa spridningen av megaliter i Europa och visa på förekomsten av förhistoriska maritima förbindelser, nätverk och migration.
Tjänsten finansieras av NEOSEA-projektet. Den person som utses kommer att ingå i ett internationellt team och vara anställd vid Institutionen för historiska studier i Göteborg.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att pröva hypoteser om stenålderssamhällen, miljö, människa-miljö-interaktion och mänskligt beslutsprocessande med hjälp av agentbaserade modelleringar och GIS.
Syfte med arbetet är att
• utveckla en agentbaserad modelleringsansats inom ramen för NEOSEA-projektet,
• testa olika hypotetiska beslutsmodeller genom att applicera dem på rekonstruerade stenålderskustlinjer i Europa,
• simulera hur socioekonomiska och biogeografiska processer utvecklas över tid i social-ekologiska system,
• publicera resultaten i minst två gemensamma artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter samt presentera dem vid internationella konferenser.
Uppgifter och ansvar inom tjänsten är att
• samarbeta med andra projektmedlemmar för att utföra dataanalyser, skriva EU-rapporter, artiklar och projektansökningar samt
• delta i regelbundna projektmöten, online och personligen i Göteborg.
Kvalifikationer
Behörig för en forskartjänst är den som har en doktorsexamen eller annan utländsk examen som bedöms vara likvärdig med doktorsexamen i ekonomi, ingenjörsvetenskap, miljövetenskap, datavetenskap, sociologi eller arkeologi, eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.
Forskningserfarenhet och särskilda färdigheter inom agentbaserad modellering av arkeologiska kontexter (samhällen, människa-miljö-interaktioner, hydrologiska modeller). Särskild vikt läggs vid en stark publikationslista.
Modersmål eller utmärkta kunskaper i engelska krävs. Kunskaper i franska är meriterande.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad till ca. 6 månader på heltid (100%). Placering tills vidare vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Första anställningsdag är 1 april eller efter överenskommelse.
Bedömning och tillsättningsförfarande
Vetenskaplig kompetens kommer att prioriteras vid bedömningen av de sökandes kvalifikationer, och den bedöms främst utifrån den sökandes arbetslivserfarenhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och laganda.
Rekryteringsprocessen kan omfatta intervjuer via videolänk och kontakt med referenser.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Bettina Schulz Paulsson, PI NEOSEA på bettina.schulz.paulsson@gu.se
.
Har du frågor om anställningsförfarandet är du välkommen att kontakta Johanna Hagbranth, HR, på johanna.hagbranth@gu.se
