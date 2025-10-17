Forskare inom materialfysik
2025-10-17
Vill du arbeta med neutronspridning, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskare vid Uppsala universitet med placering vid SuperADAM instrumentet på Institute Laue Langevin (ILL) i Frankrike.
Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 100 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid nio forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se
ILL är världens mest kraftfulla forskningsreaktor. https://www.ill.eu.
Målsättningen med tjänsten är att vidareutveckla den nationella kompetensen inom området neutronspridning.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en forskare med placering vid SuperADAM-instrumentet. SuperADAM är Sveriges enda neutroninstrument för materialanalys som är i bruk. Det är en högupplösande polariserad neutronreflektometer som lämpar sig för studier inom magnetiska material, hårda och mjuka kondenserade material, samt livsvetenskaper. Forskarens arbetsuppgifter är att assistera användare vid instrumentet, att driva egen forskningsverksamhet, samt att fortlöpande utveckla och uppgradera instrumentet. Förutom att fungera som beam line scientist förväntas forskaren utveckla sin egen forskning, inom området mjuka material, magnetism eller liknande, som kommer bedrivas både vid ILL och de tre inblandade universiteten (Uppsala, Lund och Linköping). Forskningsinriktningen bestäms i stor utsträckning av kandidatens expertis och intressen, men erfarenhet av neutronspridning av intresse för svenska användare av SuperADAM förutsätts. Den egna forskningen bör kunna bygga vidare på och utöka existerande samarbeten mellan ILL och de tre universiteten, och därmed utnyttja möjligheterna i Grenoble (exempelvis partnerskapet för mjuka kondenserade material, http://www.epn-campus.eu/users/partnership-for-soft-condensed-matter-pscm/)
och/eller i Sverige (exempelvis tunnfilmsdeponering och karakterisering med röntgenreflektivitet). Intresse för nyttjandet av magnetiska referenslager samt icke-spekulär spridning är exempel på möjliga styrkeområden som drar nytta av instrumentets kapacitet.
Kvalifikationskrav
Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i fysik, materialvetenskap, beräkningsfysik, programmering eller liknande. Examen ska föreligga senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
Följande är krav:
Goda programmeringsfärdigheter, till exempel Python eller liknande. Gedigna förkunskaper inom kondenserade materiens fysik, till exempel magnetism, samt inom neutronreflektivitet. Flytande engelska i både tal och skrift. Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskaper inom nordiska språk (svenska, danska eller norska) och/eller franska är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Utlandsstationering enligt centralt ramavtal för tjänstgöring utomlands (URA). Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse, senast 2026-03-01. Placeringsort: Grenoble, Frankrike.
Mer information om utlandsstationering och URA: https://www.arbetsgivarverket.se/arbetsgivarguiden/sanda-ut-personal-utomlands/utlandsstationering-med-ura
Upplysningar om anställningen lämnas av: Björgvin Hjörvarsson, bjorgvin.hjorvarsson@physics.uu.se
, +46 (0) 18 471 3837
eller Max Wolff, max.wolff@physics.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 31 oktober 2025, UFV-PA 2025/3160.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
