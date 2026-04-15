Forskare i vårdvetenskap
Om arbetsplatsen
Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor. Vi erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och 330 fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Vi har 19 000 studenter, 750 anställda och ett samlat campus i vackra omgivningar.
Högskolan har fyra strategiska forskningsområden som fokuserar på samhällsutmaningar: Hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri.
Sedan 2023 är Högskolan en del i Europauniversitet EU GREEN som arbetar för att stärka kvaliteten inom den högre utbildningen i EU samt ökat utbyte för både studenter och anställda.
Högskolans vision är Förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Vi erbjuder bland annat:
God arbetsmiljö: medarbetarundersökningen visar hög trivsel och arbetsglädje
Generöst friskvårdsbidrag, i topp bland Sveriges lärosäten
Flexibelt arbetssätt
Vid avdelningen för vårdvetenskap blir du en del av ett kollegium med omkring 65 medarbetare. Organisatoriskt är vi en av tre avdelningar vid Akademin för hälsa och arbetsliv. Vi erbjuder utbildning på grund-, avancerad- samt forskarutbildningsnivå och arbetar för att stärka såväl forskning i vårdvetenskap som tvärdisciplinär forskning.
Forskare i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle i samarbete med University of Coimbra, Portugal
Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle utlyser härmed en tidsbegränsad anställning för junior forskare i vårdvetenskap med omfattning 100% av heltid som delfinansieras mellan lärosätet och University of Coimbra. Forskningen syftar till att studera symptom i relation till upplevd livskvalitet och funktion i dagligt liv hos personer med cancersjukdom och att utvärdera potentialen hos nya analysmetoder med bland annat Artificiell Intelligens (AI) för identifiering och utvärdering av dessa symptom. Publiceringsdatum2026-04-15Dina arbetsuppgifter
I denna tidsbegränsade anställning för junior forskare ingår forskning inom projektet "Symptom och livskvalitet vid cancersjukdom". Arbetsuppgifterna innebär att självständigt och i samarbete med projektgrupp genomföra forskning inom projektets områden. Detta innefattar att formulera syften och frågeställningar, utföra analyser och författa vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar. Du kommer i huvudsak att arbeta med kvantitativa data rörande symptom, så som till exempel illamående och kräkningar, i relation till upplevd livskvalitet och funktion i dagligt liv hos personer med cancersjukdom, samt att utvärdera potentialen hos nya analysmetoder med bland annat Artificiell Intelligens (AI) för identifiering och utvärdering av dessa symptom inom cancerrehabilitering. Anställningen innebär även att viss undervisning kan ingå beroende på sökandens kompetens och inriktning, att bidra till ämnesgruppens utveckling, att aktivt delta vid presentationer av projektet, samt skriva eller medverka i att skriva ansökningar för externfinansiering av forskning.
Anställningen är på heltid (100%) enligt överenskommelse och är på ca tolv (12) månader med ev. möjlighet till förlängning. Tillträde 260801 eller enligt överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle och Coimbra.Kvalifikationer
För anställningen krävs att du som sökande senaste året har kvalificerat dig för doktorsexamen i vårdvetenskap eller närliggande område och har ett verifierat och finansierat forskningssamarbete med University of Coimbra, senast vid ansökningstidens utgång. Särskilt meriterande är om du har dokumenterade forskningserfarenheter om symptom vid cancersjukdom, till exempel illamående och kräkningar, i relation till livskvalitet och dagligt liv, att du har dokumenterad erfarenhet av såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt skrivande, att du är utbildad i Good Clinical Practice, samt i longitudinell dataanalys på forskarutbildningsnivå. Meriterande är klinisk och forskningsmässig erfarenhet i cancerrehabiliteringsområdet, att vetenskapligt ha publicerat sig utöver delarbeten i avhandlingsarbetet, samt att tidigare ha erhållit externa forskningsbidrag som huvudsökande.
Särskild vikt läggs vid personliga egenskaper såsom noggrannhet, lyhördhet och självständighet, god samarbets- och analytisk förmåga, samt flexibilitet att kunna växla mellan två forskningsmiljöer. Du ska även ha förmåga att både ta och fånga upp initiativ. Den sökande ska ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska, i både vetenskapliga och publika sammanhang.
Kontaktpersoner och övrig information
Maria Lindberg
Avdelningschef Vårdvetenskap
073-689 30 43maria.lindberg@hig.se
Anna Efverman
Docent
026-64 85 00, vxlanna.efverman@hig.se
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev, intyg om doktorsexamen och eventuella andra handlingar som du önskar åberopa.
För sökande med examina från utländska lärosäten: Auktoriserad översättning till svenska eller engelska av alla dokument måste bifogas, såvida de inte är utformade på norska, danska eller engelska.
Övrigt
Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.
Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan i Gävle
(org.nr 202100-2890), https://hig.se/
Kungsbäcksvägen 47
)
801 76 GÄVLE Kontakt
Maria Savela, SACO-S 026-648500
