Forskare i teatervetenskap
2025-10-01
Institutionen för kultur och estetik är en stor och dynamisk institution inom Humanistiska fakulteten med ca 120 medarbetare, varav ett femtiotal doktorander inom fem ämnen.
Teatervetenskap vid Stockholms universitet ingår i Institutionen för kultur och estetik tillsammans med ämnena idéhistoria, konstvetenskap, litteraturvetenskap, musikvetenskap, kulturarvsstudier och curating. Vid institutionen ges en fyraårig forskarutbildning i teatervetenskap. Ämnet, som även omfattar dansvetenskap och performancestudier, har funnits vid Stockholms universitet sedan 1946 och är en aktiv och internationellt inriktad forskningsmiljö. Våra forskare närmar sig olika former av scenkonst som händelse, som förstås utifrån sina specifika sociala, historiska och kulturella sammanhang. Vår forskning utgår från ett utvidgat scenkonstbegrepp vilket omfattar talteater, musikal, opera, balett, samtida dans, performancekonst, kulturella iscensättningar m.m.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-kultur-och-estetik/.
Anställningen finansieras av Anders Sandrews Stiftelse.
Projektbeskrivning
Anders Sandrews Stiftelse stödjer forskning i film- och teatervetenskap i form av donationer till film- och teatervetenskap vid Stockholms universitet. Stiftelsen finansierar två forskartjänster, en i filmvetenskap och en i teatervetenskap. Sandrewsforskarna kommer att ingå i institutionernas forskarmiljöer, men också ha gemensamma forskningsaktiviteter över ämnesgränserna.
Det forskningsprojekt som den sökande beskriver i forskningsplanen ska vara anpassat till anställningens tidsram (halvtid under ett år), och alltså utgöra ett mindre projekt eller en delstudie/en början/ett avslut av större projekt Det kan med fördel vara ett teatervetenskapligt projekt där teater ses i relation till andra konst- och gestaltningsformer, exempelvis film, musik, scenografi eller kostym. Projektet kan gärna också rikta in sig mot barn- och ungdomskultur. Forskningsplanen bedöms efter vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet enligt bedömningsgrunderna nedan.
Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att bedriva teatervetenskaplig forskning. Viss undervisning (upp till 20 % av heltid), kan ingå i anställningen. Vidare förväntas forskaren delta aktivt i institutionens verksamhet.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och kvalitén på projektbeskrivningen. Sökande från hela det humanvetenskapliga området kan komma i fråga om om projektet är teatervetenskapligt.
Som allmänt behörighetskrav gäller att ha såväl förmåga att samarbeta, som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
Konstnärlig doktorsexamen är inte behörighetsgivande. Examen ska vara avlagd senast den sista ansökningsdagen 2025-11-15. Den sökande ska behärska svenska, dvs. läsa och förstå svenska.
Om anställningen
Anställningen avser 50 % av heltid och är tidsbegränsad i 12 månader. Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Genom Sandrewsdonationen kommer du också ingå i en tvärvetenskaplig miljö mellan film- och teatervetenskap. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig för teatervetenskap, Rikard Hoogland, tfn 08-674 74 88, mailto:rikard.hoogland@teater.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
