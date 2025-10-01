Forskare i oorganisk materialkemi
2025-10-01
Beskrivning av arbetsplatsen
Den utlysta tjänsten är vid gruppen (https://www.
Den utlysta tjänsten är vid gruppen (https://www.cas.lu.se/research/inorganic-chemistry/inorganic-nanomaterials-group/) för forskning inom inorganiska nanomaterial vid Centrum för analys och syntes (CAS) som är del av den Kemiska institutionen. Vi är en väldigt internationell grupp som värnar om en jämställd och balanserad arbetsmiljö. Forskningen vid CAS inriktar sig mot syntesen av ett brett sortiment av molekyler och material, som till exempel är inorganiska, organiska, eller polymerer. Vi använder oss också av avancerad strukturella och funktionella karaktäriseringsmetoder för att utvärdera dem för användningsområden inom bland annat energilagring och som katalysatorer för olika kemiska reaktioner.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för den utlysta tjänsten är huvudsakligen relaterade till forskning inom blyfria piezoelektriska keramiker och elektrokemiska processer. Forskaren kommer ansvara för designen och utförandet av experiment med målet att förstå de fundamentala processerna i transformationer i det fasta tillståndet, struktur-egenskapsförhållanden, piezoelektriska egenskaper, elektrokatalys, och deras användning inom elektrokemisk energilagring. Fokus kommer ligga på niobium och tantalen baserade material, grupp V kalkogenider, och ädelmetall-tellurium baserade material. Forskaren kommer ansvara för forskningsinfrastruktur som bland annat innefattar röntgendiffraktion och Raman spektroskopiutrustning. Forskaren kommer att arbeta tillsammans med doktorander, postdoks och en forskningsingenjör i utförandet av forskningen.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- att självständigt utföra syntes, karaktärisering och elektrokemiska experiment.
- att underhålla utrustning för röntgendiffraktion, Ramanspektroskopi och elektrokemisk karaktärisering.
- handledning av examensarbetare och doktorander.
- att bistå med att söka extern forskningsfinansiering.Kvalifikationer
Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen.
Krav för anställningen är:
- avlagd doktorsexamen eller motsvarande erfarenhet i forskning inom inorganisk kemi, materialkemi eller annat närliggande område med relevans för den utlysta tjänsten.
- mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- omfattande erfarenhet med röntgendiffraktion, Rietveld refinement och Raman spektroskopi.
- omfattande erfarenhet inom syntesen av blyfria piezokeramiken natrium kalium niobat.
- praktisk erfarenhet i att studera pseudokapacitans och joninterkalering med elektrokemiska metoder.
- erfarenhet av att handleda studenter på kandidat och masternivå.
Meriterande för anställningen är:
- Expertis i syntesen av polyoxoniobater och tantalener.
- Erfarenhet i syntesen av grupp V kalkogener (Nb, Ta: S, Se, Te).
- Erfarenhet i syntesen av Ag-Te material.
- Har erhållit externa forskningsanslag och bedrivit självständiga forskningsprojekt.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Övrig information
Anställningen tidsbegränsas under perioden 1 år och avser omfattning 100%. Anställningen är inte en läraranställning och omfattas av Flextidsavtalet för T/A-personal. En forskare som önskar bli universitetslärare kan söka en anställning som biträdande universitetslektor eller universitetslektor i öppen konkurrens.
Så här söker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska innehålla ett intyg på doktorsexamen och bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).
Välkommen med din ansökan!
