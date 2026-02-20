Forskare i Neurokemi
Institutionen för biokemi och biofysik.
SciLifeLab (https://www.scilifelab.se/)
är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Centret samarbetar med flera andra lärosäten.
Administrativt kommer anställningen att placeras vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. För mer information om vår verksamhet, se vår webbplats: http://www.dbb.su.se/.
Projektbeskrivning
Projektet kommer att studera mångfald av neuromodulatoriska nervceller och kretsar i hjärnan. Laboratoriet är särskilt intresserad av neurala subpopulationer i serotonin och dopamin och deras roll i humör och ångestrelaterade beteenden. Vi vill förstå hur neural anslutning och aktivitet bidrar till både hälsosamt beteende och neuropsykiatriska sjukdomar.
Projektet kommer att använda transgena musmodeller för att karakterisera nya neuronala subtyper med RNA-sekvensering med en cell, viral-genetiska verktyg för att visualisera och kartlägga anslutning av hjärnkretsar, kalciumavbildning in vivo för att registrera neural aktivitet och olika manipulationsmetoder inklusive optogenetik för att modulera neural aktivitet under beteendeanalyser.Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Huvudansvaret är beräkningsanalys av transkriptomik- och beteendedata.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Tidigare erfarenhet inom neurovetenskap, molekylärbiologi eller datavetenskap är meriterande. Specifikt är erfarenhet av analys av transkriptomik- och beteendespårningsdata samt färdigheter i Python och R är en fördel. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst 12 månader. Tillträde 2026-08-01 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Upplysningar om anställningen lämnas av Iskra Pollak Dorocic, mailto:iskra.pollak-dorocic@dbb.su.se
Individuell lönesättning
