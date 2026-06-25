Forskare i ekonomisk historia
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2026-06-25
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en av åtta fakulteter inom universitetet. Här bedriver mer än 4 000 studenter och 450 forskare, lärare och andra medarbetare utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, affärsjuridik, informatik, nationalekonomi och statistik.
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA och AACSB. Endast drygt 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda så kallade Triple Crown-ackreditering.
Ekonomisk-historiska institutionen är en forskningsintensiv institution med omkring 70 anställda: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har ett stort forskarutbildningsprogram och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat rykte för sin breda forskning med fokus på långsiktiga processer, där ekonomisk teori och kvantitativa metoder utgör viktiga metodologiska verktyg. Starka forskningsområden vid institutionen inkluderar ekonomisk tillväxt och strukturell omvandling, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi och ekonomisk demografi, samt finansiell historia, utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens webbplats.
Ämnesområde och arbetsuppgifter
Ämnesområdet är ekonomisk historia.
Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av forskning, men innefattar även undervisning samt vissa administrativa uppgifter. Tjänsten är knuten till ett projekt s m undersöker kvinnliga uppfinnare i Sverige och Frankrike från de moderna patentsystemens början till 1930. Projektet bygger en databas där patenthandlingar kopplas till uppgifter från civilregister och folkräkningar, och analyserar hur social bakgrund, institutionella förhållanden och livshändelser såsom äktenskap, barnafödande och att bli änka påverkade kvinnors patentering över livsloppet.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Avlagd doktorsexamen i ekonomisk historia samt
Visad pedagogisk skicklighet.
Meriterande
Publikationer i tidskrifter eller på bokförlag med internationellt peer review-system
Publikationer inom projektets forskningsområde
Högskolepedagogisk utbildning
Erfarenhet av forskning om innovation och patentaktivitet i historiskt perspektiv
Dokumenterad förmåga att arbeta i Python
Erfarenhet av maskininlärningsmetoder för registersammankoppling och textanalys
Dokumenterad erfarenhet av maskininlärningsmetoder för bild-till-text-transkribering av historiskt källmaterial
Flytande kunskaper i svenska och franska
Bedömningsgrunder
Ekonomihögskolan eftersträvar en balans mellan forskning och utbildning i alla anställningar. Vid bedömningen av de sökande kommer därför lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Även administrativ förmåga vägs in vid bedömningen.
I den samlade bedömningen av vetenskaplig skicklighet är publicering i tidskrifter eller på bokförlag med internationellt peer review-system starkt meriterande. Publikationer inom projektets forskningsområde är meriterande.
I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av undervisning inom svensk och europeisk ekonomisk historia är en stark merit.
Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka forskning och utbildning inom institutionen.
Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid:
Den vetenskapliga produktionens kvalitet och omfattning
Publikationer i internationella peer review-sammanhang
Relevans i förhållande till projektets forskningsområde
Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet kommer särskild vikt att läggas vid:
Dokumenterad pedagogisk erfarenhet och skicklighet
Erfarenhet av undervisning inom relevant ämnesområde
Förmåga att planera, genomföra och utveckla undervisning
Därutöver beaktas:
Administrativ förmåga
Förmåga att bidra till och samarbeta inom institutionens verksamhet
Villkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning ca 1 år med en omfattning om 100 procent, med start 2026-09-01.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla:
Följebrev
CV och publikationslista
Beskrivning av meriter inom undervisning och forskning, maximalt tre sidor
Ett utvalt papper (working paper eller publikation, som länk eller PDF)
Examensbevis, etc.
Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två personer som kan ge referenser men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i ansökningens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
Box 7083 (visa karta
)
220 07 LUND Arbetsplats
Lunds universitet Kontakt
Anna Tegunimataka anna.tegunimataka@ekh.lu.se +46462220498 Jobbnummer
9978757