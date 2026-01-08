Forskare
2026-01-08
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid institutionen för medicin, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, bedrivs forskning inom flera olika områden såsom osteoporos, endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, hypertoni, lungmedicin och allergologi samt klinisk nutrition med forskningsfokus på kroppssammansättning och energimetabolism. Forskningen sker i tätt samarbete med sjukvården på både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Mölndals sjukhus.
En anställning som forskare med expertis inom 3D-avbildning, ljusplåtemikroskopi, benbiologi samt omfattande erfarenhet av transgena musmodeller och primära cellkulturer finns att söka. Tjänsten är tillgänglig vid professor Andrei S Chagins laboratorium för skelettbiologi. Verksamheten är inriktad på olika aspekter av skelettbiologi, från evolutionär och utvecklingsbiologi till fysiologi och regenerativ medicin. Forskningsfokus omfattar barns longitudinella tillväxt, osteoporos, artros samt frakturläkning.
Arbetsuppgifter
Forskaren förväntas driva vetenskapliga projekt, tillägna sig och tillämpa laboratoriets metoder samt självständigt etablera nya tekniker och teknologier, samordna pågående samarbeten både inom och utanför forskargruppen, författa vetenskapliga manuskript samt handleda studenter och övriga forskare i gruppen. Arbetet innefattar även att planera, genomföra, analysera och dokumentera experiment samt att kommunicera resultaten både inom institutionen och i det bredare forskarsamhället. Därutöver ingår aktivt deltagande i forskningsmöten, hantering av muskoloni och vävnadsbiopsier samt att bidra till en välfungerande och effektiv forskningsmiljö.
Kvalifikationer
För anställning som forskare krävs avlagd doktorsexamen i biomedicin samt dokumenterad forskningserfarenhet efter disputation, motsvarande postdoktoral meritering med minst två års erfarenhet inom benbiologi. Sökanden ska ha erfarenhet av avancerad djupavbildning och därmed associerad högupplöst mikroskopi, expertis inom genetiska manipulationer i mus, inklusive linjemärkning, samt primära cellkulturer. God förmåga till såväl muntlig som skriftlig kommunikation på engelska är ett krav. Vid bedömning kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 12 månader
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för medicin, Göteborg
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter för anställningen
Andrei Chagin
Professor
031-7865541andrei.chagin@gu.se
Marie Lagerquist
Biträdande avdelningschefmarie.lagerquist@medic.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande
Ansökan
Komplett ansökan ska innehålla:
• Kopia av doktorsexamen
• Postdoktoralt intyg
• CV
• Motiveringsbrev
• Namn och kontaktinformation för 2 referenser
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-01-29.
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
