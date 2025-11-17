Forskare
2025-11-17
Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.
Om jobbet
Genomföra forskning i projektet "Markberedning och bioenergiuttag: Hur påverkas kolförråd i mark och biomassa efter 10 år?" enligt projektplan, samt bearbeta, analysera och sammanställa forskningsdata från andra långliggande försök med stubbskörd, markberedning, helträdsuttag och gödslingsförsök, och publicera resultaten i vetenskapliga tidskrifter och andra media.
Din bakgrund
Sökande skall vara Docent eller motsvarande inom området växtekologi/markekologi/systemekologi. För förordnandet krävs dokumenterad kännedom om och fälterfarenhet av de aktuella försöken med stubbskörd och markberedning Högalteknall, Jädraås, Rödålund, Mossaliden, Porrtjärn, och Holksjön med flera försök i samma serie, helträdsförsöken Granö, Granhult, Borrestad, T103, Kosta och Lövliden, samt gödslingsförsöken Flakaliden och Jädraås Ih2.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är ansvarstagande och utför dina uppgifter med noggrannhet och effektivitet. Du skall ha god samarbetsförmåga men även kunna arbeta självständigt. Arbetsuppgifternas art förutsätter att du kan kommunicera väl på svenska och engelska.
Placering:
Institutionen för ekologi, SLU, Ultuna campus i Uppsala.
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.
Omfattning:
20%.
Enligt överenskommelse.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
Fast lön
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Professor
Thomas Kätterer fornamn.efternamn@slu.se +4618672425
