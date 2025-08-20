Forskare
2025-08-20
Forskare med inriktning mot svensk och nordisk medieutveckling
Nordicom är ett centrum för nordisk medieforskning vid Göteborgs universitet och en strategisk partner till Nordiska ministerrådet. Vi bidrar till en forskningsbaserad och policyrelevant kunskapsförsörjning när det gäller mediernas roll och villkor i Sverige och Norden. Läs mer om Nordicom; www.nordicom.gu.se
Är du en disputerad forskare med stort samhällsengagemang och intresse för mediernas roll och villkor utifrån ett demokratiskt perspektiv? Vill du bidra med ny forskningsbaserad kunskap i skärningspunkten mellan akademi, politik och mediebransch på svensk och nordisk nivå? Då kan detta vara rätt tjänst för dig. Vi söker nu en forskare som vill vara med och stärka Nordicoms ställning som ett ledande vetenskapligt kunskapscentrum på medieområdet i Sverige och Norden.
Arbetsuppgifter
Som forskare hos oss kommer du att:
• Genomföra tematiska studier och analyser på områden av relevans för Nordicoms svenska och nordiska arbete. Hit hör, till exempel, mediernas publik och räckvidd, journalistikens villkor, press- och yttrandefrihetsfrågor, mediereglering och mediepolitiska styrmedel (inklusive public service), digitaliseringen och big techs inverkan på de nordiska demokratierna, mediestruktur och medieekonomi, samt medie- och informationskunnighet.
• Bidra till utvecklingen och genomförandet av Mediebarometer-undersökningen och i analyserna och presentationen av dess resultat.
• Initiera och delta i nordiska och internationella forskningssamarbeten för Nordicoms räkning.
• Fungera i en expertroll gentemot den politiska förvaltningen, mediebranschen och det offentliga Sverige och Norden. I detta ingår att bidra till yttranden i mediepolitiska utredningar där Nordicom är nationell remissinstans.
I din roll som forskare vid Nordicom förväntas du bidra till att utveckla och stärka vår ställning som en oberoende expertorganisation på medieområdet, något som förutsätter relevant sakkunskap, goda kommunikativa förmågor och en hög vetenskaplig integritet. Nordicom har brett definierade uppdrag, vilket ger en stor frihet att sätta en personlig prägel på samarbeten, analyser och förmedlingsformer. Organisatoriskt kommer du att ingå i vår Fakta och analys-grupp, som består av forskare, utredare och analytiker och som leds av Nordicoms föreståndare.
Nordicoms ställning som en i huvudsak uppdragsstyrd organisation medför att också andra arbetsuppgifter kan bli aktuella och att anställningens innehåll och förutsättningar kan komma att förändras över tid. Anställningen erbjuder möjligheter till egenfinansierad forskning under förutsättning att den kan kombineras med de åtaganden som följer av våra externa uppdrag.
Kvalifikationer
Du som söker ska ha:
• En doktorsexamen inom journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller närliggande ämne, samt en forskningsprofil som är i linje med Nordicoms syfte och uppdrag och som uppvisar både hög vetenskaplig kvalitet och hög samhällsrelevans.
• En förtrogenhet med samhällsvetenskaplig surveymetodik och statistisk analys utifrån surveydata.
• Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på både svenska och engelska.
• En dokumenterad förmåga att arbeta både självständigt och i team och att kunna sätta dig in i nya ämnesområden och vetenskapliga metoder.
Meriterande:
• Erfarenhet av att på ett framgångsrikt sätt sprida kunskap och resultat från forskning till det omgivande samhället, t.ex. i form av populärvetenskapliga publikationer.
• Medverkan i offentliga utredningar eller andra policyrelaterade sammanhang, t.ex. som expert/sakkunnig.
• Internationellt forskningssamarbete, gärna på EU-nivå, och erfarenhet av arbete i inomvetenskapliga nätverk.
• Erfarenhet av att bygga upp egen externfinansiering.
• Erfarenhet av nordiskt samarbete.
Vid rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid den sökandes förutsättningar att komplettera och stärka Nordicoms befintliga kompetensprofil på ett sätt som skapar mervärde gentemot såväl existerande som presumtiva uppdragsgivare och finansiärer.
Anställning
Anställningsform: Tillsvidare. Provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: 100% eller enligt överenskommelse.
Placering: Nordicom, Göteborg.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Föreståndaren Jonas Ohlsson, telefon 0766 18 61 25 eller via mejl jonas.ohlsson@gu.se
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska innehålla:
• Ett personligt brev där du preciserar hur dina kompetenser och erfarenheter svarar mot de angivna kvalifikationskraven. Redogör också för hur du vill bidra till att stärka Nordicoms ställning som forskningsbaserad expertorganisation på medieområdet i Sverige och Norden.
• Ett cv inklusive meritförteckning och relevanta publikationer.
• Kontaktuppgifter till referenser.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2025-09-21
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
