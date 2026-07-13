Forskarassistent inom kardiovaskulär forskning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Högskolejobb / Malmö Visa alla högskolejobb i Malmö
2026-07-13
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Gör skillnad. Varje dag.
Är du driven av vetenskaplig nyfikenhet och en vilja att göra skillnad? Vill du bidra till forskning som förbättrar människors hälsa?
Forskargruppen Kardiovaskulär forskning- Translationella studier erbjuder en unik translationell forskningsmiljö där analyser utförs på en av världens största biobanker för ateroskleros, i kombination med mekanistiska in vitro-studier.
Vi främjar en kreativ och öppen arbetsmiljö där alla medarbetare samarbetar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vi söker nu en erfaren forskare till en ettårig postdoktoral tjänst. Tjänstens huvudsakliga fokus är forskning om den kärlpatologi som ligger bakom aterosklerotiska komplikationer.
Som postdoktor arbetar du främst med analyser av stora data, inklusive genotypning, transkriptomik, proteomik, histologiska analyser och uppföljningsanalyser.Kvalifikationer
Vi söker en självständig forskare med ett stort intresse för kärlbiologi. Du arbetar målmedvetet, har ett konstruktivt förhållningssätt och bidrar med egna idéer samtidigt som du är öppen för nya perspektiv. Du trivs också med att samarbeta med andra.
Tekniker och kompetenser som krävs för tjänsten:
• Erfarenhet av flödescytometri, särskilt omfattande erfarenhet av karakterisering av immunceller.
• Erfarenhet av RNA-sekvenseringsanalyser, inklusive single-cell RNA-sekvensering och spatial transkriptomik.
• Erfarenhet av histologi och immunohistokemi.
• Gedigen kunskap inom beräkningsorienterad datavetenskap, med särskilt fokus på analys av storskaliga biomedicinska data och multiomikdata.
• Förmåga att självständigt arbeta med maskininlärningsmetoder, inklusive gradient boosting, random forests, k-nearest neighbors, tekniker för variabelselektion samt andra avancerade analysmetoder.
• Praktisk erfarenhet av stora språkmodeller (Large Language Models, LLM), AI-agenter och agentbaserade arbetsflöden.
Doktorsexamen samt gedigen kunskap om ateroskleros och hjärt-kärlsjukdomar krävs. Erfarenhet av beräkningsbaserade analyser av celler och vävnader samt analys av storskaliga biomedicinska datamängder är ett krav. Förmåga att skriva vetenskapliga texter och diskutera forskning obehindrat på engelska krävs. Erfarenhet från internationella forskningsmiljöer inom hjärt-kärlforskning eller immunologi ses som en mycket stark merit.
Vi ser fram emot din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tjänsten avser en anställning på ett år.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335040". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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214 28 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Tord Juhlin, Head of Section, Malmö 046-17 45 79 Jobbnummer
10001885