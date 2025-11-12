Försäljningschef till ViPo Säkerhetstjänster
2025-11-12
Om ViPo ViPo Säkerhetstjänster utvecklar lösningar som hjälper svenska företag att fatta bättre beslut, undvika risker och stå starkare i en allt mer osäker affärsmiljö. Våra kunder är små och medelstora bolag - och behovet av våra tjänster växer snabbt. Hos oss får du kombinera affärsutveckling och ledarskap med en tydlig samhällsnytta: att stärka företagens trygghet och motståndskraft.
Om rollen Vi söker en försäljningschef som vill ta ett helhetsgrepp om vår säljfunktion. Rollen är både strategisk och operativ, du leder och utvecklar teamet, men kan också ta eget säljansvar om teamet ligger under budget.
Du får möjlighet att:
Utveckla försäljningsstrategi och processer, sätta mål och KPI:er, samt följa upp resultat.
Bygga, coacha och utveckla teamet med fokus på engagemang, ansvarstagande och långsiktig teamkänsla.
Ta operativt ansvar och sälja själv när det behövs, det ses som en naturlig del av rollen.
Optimera CRM och arbetsflöden (vi använder Upsales, men erfarenhet av andra system är också värdefull).
Bidra till framtida affärsområden och partnerskap i samråd med VD.
Om dig
Minst tre års dokumenterad erfarenhet av att leda personal i praktiken.
Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom tech, SaaS eller fintech.
Trivs i en entreprenöriell miljö där du både kan leda och vara hands-on.
Social och prestigelös, bygger kultur, engagemang och teamkänsla.
Strukturerad och datadriven, men också flexibel och redo att agera när situationen kräver.
Vi erbjuder Hos ViPo får du en nyckelroll i ett entreprenöriellt tillväxtbolag med höga ambitioner och stark laganda. Du får möjlighet att:
Påverka hela säljstrategin och bygga strukturer som skapar långsiktig tillväxt.
Vara en kulturbyggande ledare som skapar engagemang och ansvarstagande i teamet.
Bidra operativt när det behövs och samtidigt leda teamet framåt.
Utvecklas i takt med bolaget och växa i ansvar när vi fortsätter expandera.
Vara med och skapa trygghet och stabilitet för svenska företag i en osäker tid. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Neway i Sverige AB
(org.nr 559212-7913), https://neway.se Arbetsplats
Neway Kontakt
Filip Morfiadakis filip@neway.se +46 707579110 Jobbnummer
9601580