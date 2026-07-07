Försäljningschef Till Scandtap, Halmstad
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2026-07-07
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Vill du leda försäljningen för ett av Skandinaviens mest spännande premiumvarumärken inom kök och bad? Trivs du i en roll där affärer, människor och internationell tillväxt går hand i hand? Och tror du på att de bästa resultaten skapas tillsammans? Då kan det här vara nästa steg för dig.
Din framtida arbetsgivare
Scandtap är ett skandinaviskt inredningskoncept i premiumsegmentet för badrum och kök. Vi designar och tillverkar rostfria blandare och inredningsdetaljer i tidlös design och av hög kvalitet. Vårt motto "Design med omtanke" reflekterar vår princip att erbjuda högt designvärde med ett sortiment som tar hänsyn till människa och miljö. Denna strävan genomsyrar alla steg i vår verksamhet – från råmaterial och tillverkning till användning och återvinning.
Bolaget är snabbt växande, entreprenörsdrivet och snabbfotat. Sedan starten 2015 har vi vuxit till Skandinaviens ledande varumärke för rostfria blandare. Under 2024 blev vi en del av Smedbo Group och fortsätter nu vår expansion på både befintliga och nya internationella marknader.
Vad erbjuder rollen?
Som Försäljningschef får du en nyckelroll i Scandtaps fortsatta utveckling. Du ansvarar för försäljningen genom utvalda återförsäljare, showroom och distributörer på våra olika marknader i Europa.
Det här är en operativ roll för dig som vill vara nära både människor och affärer. Du driver utvecklingen framåt genom att coacha teamet, initiera och förankra handlingsplaner för respektive marknad och säljare samt säkerställa att de följs upp och omsätts i konkreta resultat.
Du kommer bland annat att:
• Leda, coacha och utveckla ett internationellt säljteam.
• Ansvara för strategier, handlingsplaner och uppföljning.
• Arbeta nära kunder, återförsäljare och partners på olika marknader.
• Hålla säljmöten och driva utvecklingen land för land.
• Säkerställa att Scandtaps premiumposition fortsätter att stärkas.
• Samarbeta nära övriga funktioner för att skapa tillväxt och långsiktiga relationer.
Rollen innebär ett omfattande internationellt resande och du trivs med att vara där det händer – hos kunderna och tillsammans med teamet.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från en ledande roll inom försäljning och att du har arbetat med internationella marknader, gärna inom premiumsegmentet.
Du har sannolikt erfarenhet från exempelvis design, inredning, kök, bad, möbler, mode eller andra konceptdrivna varumärken där kundupplevelsen är en central del av erbjudandet.
Vi tror att du:
• Har erfarenhet av att leda och utveckla människor.
• Är van att arbeta internationellt.
• Har förståelse för olika marknader och kulturer.
• Är strukturerad och duktig på att följa upp och omsätta planer till resultat.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska. Förståelse för danska och norska är viktigt och tyska är meriterande.
• Trivs med ett högt tempo och ett omfattande resande.
Som person är du närvarande, prestigelös och kommunikativ. Du har en naturlig karisma och skapar förtroende omkring dig. Du leder genom att vara med, inte genom att peka. Du ser laget före jaget och motiveras av att få människor att växa och lyckas tillsammans.
Är detta din perfekta match?
Hos Scandtap får du möjligheten att vara med och forma framtiden för ett premiumvarumärke med stora ambitioner. Här finns korta beslutsvägar, högt engagemang och en kultur som präglas av kvalitet, omtanke och entreprenörskap.
För rätt person finns stora möjligheter att fortsätta utvecklas och ta ännu större ansvar i takt med att Scandtap växer.
Vi söker dig som vill mer än att förvalta. Vi söker dig som vill bygga, utveckla och tillsammans med andra ta nästa steg.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 9 augusti. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Anders på anders.jansson@effektiv.se
Då det är semestertider kommer frågor besvaras först v 32, arbete med urval likaså.
Effektiv rekryterar evidensbaserat med arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer. Därför behöver du inte skicka något personligt brev, vi fokuserar på din kompetens, potential och en rättvis rekryteringsprocess.
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt genom hållbara rekryteringar och en rekryteringsupplevelse i toppklass, något som bekräftas av utmärkelserna Årets Rekryteringsföretag och Årets Karriärföretag.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du blir anställd direkt hos kundföretaget.
Sökord
Försäljningschef, Sales Director, Commercial Director, Head of Sales, International Sales Manager, Regional Sales Manager, Business Development Manager, Retail, Project Sales, Premium Brand Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8031492-2090583". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Stationsgatan 37 (visa karta
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302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9995779