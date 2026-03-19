Försäljningschef till Rehobot Hydraulics
2026-03-19
Rehobot Hydraulics tillverkar och utvecklar innovativa produkter och system inom högtryckshydraulik för användning inom service- och underhållsapplikationer över hela världen. Med ett brett produktsortiment som inkluderar hydrauliska pumpar, cylindrar och verktyg levererar Rehobot Hydraulics hållbara, högkvalitativa lösningar till kunder inom industri, automotive och andra sektorer och är en innovativ aktör med stark exportmarknad. Vi är stolta att producera våra produkter i Eskilstuna - vilket vi gjort sedan 1924.
Rehobot-koncernens verksamhet bedrivs i dotterbolagen Rehobot Hydraulics AB (Eskilstuna), Rehobot Ltd. (Birmingham, UK), Rehobot, Inc. (Chicago, USA) samt Simson Power Tools AB (Hofors) och Simson Power Tools GmbH (Hannover, Tyskland).
Rehobot Hydraulics söker nu en Försäljningschef med placering i Eskilstuna. Rollen är både strategisk och operativ och passar dig som trivs med att kombinera ledarskap med egen försäljning i en tekniskt komplex miljö.
Som Försäljningschef har du det övergripande ansvaret för försäljningsarbetet och leder ett försäljningsteam om totalt 4 personer, varav 3 sitter i Eskilstuna och en i Prag. Rollen innebär ett tydligt ledaransvar samtidigt som du själv är aktiv i kunddialoger och affärer. Du ingår även i företagets ledningsgrupp och är en viktig del i företagets fortsatta utveckling och lönsamhetsresa.
Fokus ligger på att vidareutveckla befintliga kundrelationer, stärka lönsamheten i affärerna samt vinna nya affärer och marknadsandelar.
Som Försäljningschef behöver vara villig att utföra resor för att träffa kunder, vara med på mässor och stärka varumärket både nationellt och internationellt. I rollen ingår även ansvar för att utforma och planera mässor och aktiviteter.
Du rapporterar till VD, Filip Redéen.
I rollen som Försäljningschef ansvarar du för att:
Leda, coacha och utveckla försäljningsteamet i Eskilstuna
Sätta försäljningsstrategi, marknadsplan och försäljningsbudget
Arbeta aktivt med KPI:er och utveckla ett mer datadrivet och analytiskt försäljningsarbete
Säkerställa lönsamhet och resultat i affärerna
Vidareutveckla befintliga kundrelationer samt identifiera och driva nya affärsmöjligheter, inklusive förhandlingar kring pris och andra affärsvillkor
Själv vara operativ i försäljningen, cirka 50 % av tiden
Arbeta nära produktion, konstruktion och produktionschef, ofta med ett projektledande ansvar genom hela affären
Delta och bidra till ledningsgruppens arbete
Erfarenhet och kunskap
Vi söker en person med erfarenhet av teknisk försäljning inom industriell miljö och som gärna har arbetat med affärer som byggs upp över tid genom långsiktiga kundrelationer. Du har förståelse för komplexa säljprocesser med långa besluts- och ledtider, där kunskap, struktur och förtroendeskapande arbete är avgörande för framgång.
Du har antingen tidigare erfarenhet av att leda försäljningsteam eller ser rollen som Försäljningschef som ett naturligt nästa steg i din karriär. Du trivs med att kombinera ett strategiskt arbetssätt med operativ försäljning och har förmåga att både vidareutveckla befintliga affärer och driva nyförsäljning.
Vidare ser vi att du har:
Dokumenterad teknisk förståelse inom hydraulik eller industriella komponenter, med bakgrund från teknisk försäljning, produktspecialistroll eller annan relevant kommersiell/teknisk funktion
Erfarenhet av nära samarbete med produktion, konstruktion och andra interna funktioner
Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav
Personliga kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Försäljningschef på Rehobot Hydraulics är du en trygg och engagerande ledare med ett coachande förhållningssätt. Du har förmåga att skapa struktur och riktning, samtidigt som du leder prestigelöst och är närvarande i det dagliga arbetet tillsammans med ditt team. Du trivs i en teknisk och affärsnära miljö där affärer och relationer byggs över tid.
Som person är du kommunikativ och relationsskapande samt har lätt för att samarbeta med många olika funktioner inom organisationen. Du fungerar naturligt som en sammanhållande kraft och projektledare genom hela affären, i nära dialog med produktion, konstruktion och ledning. Du är affärsmässig och analytisk med ett tydligt fokus på resultat och lönsamhet. Du är även trygg i förhandlingssituationer med kunder, exempelvis kring pris eller andra affärsvillkor.
Dina möjligheter hos Rehobot Hydraulics
Rehobot Hydraulics AB erbjuder en unik möjlighet att arbeta i ett tekniskt ledande industriföretag med stark företagskultur, hög kompetens och långsiktighet i affärerna. Här får du inte bara arbeta med avancerad teknik och kundanpassade lösningar i komplexa, långsiktiga projekt. Du får även möjligheten att leda och vidareutveckla ett redan kompetent och välfungerande försäljningsteam. Den stora bredden av branscher och produktlösningar ger både trygghet, variation och goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill kombinera ledarskap, teknik och affär.
Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Ellinor Dam på A-Talent Search, ellinor.dam@atalent.se
. Varmt välkommen att skicka in din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559019-5680) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9808500