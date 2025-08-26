Försäljningschef inom Medtech - till Prodia
2025-08-26
Prodia är den lilla organisationen med det stora hjärtat som erbjuder ett helhetskoncept inom drogtestning. Med värdeorden omtanke, kompetens och ansvar i ryggen så kommer du vara med och göra skillnad för minskad droganvändning, både inom privat och offentlig sektor. Dessutom står hållbarhet högt på vår agenda och är en avgörande del i vårt strategiska arbete.
Just nu är Prodia på en spännande tillväxtresa och den närmaste tiden kommer vi att ta oss an både nya marknader och lansera nya produkter. Vill du vara en av våra nyckelpersoner i det arbetet?
Om rollen
Som försäljningschef hos Prodia kommer du att ansvara för våra två affärsområden Prodia Professional och Prodia Workplace. Du har personalansvar för ett säljteam med totalt fyra säljare, två bemanningskoordinatorer och en mötesbokare.
Ditt jobb är att inspirera och vägleda teamet, samtidigt som du säkerställer att finansiella resultat och mål uppnås.
Vi ser framför oss en tillväxt i bolaget och med det kommer du som försäljningschef även att på sikt rekrytera nya medarbetare till ditt team inom och utanför Sverige.
Rollen rapporterar till VD och är en nyckelroll inom företaget.
Tjänsten kommer att utgå från vårt nyrenoverade huvudkontor i Vellinge. Vissa resor i och utanför Sverige, fr.a. till Danmark förekommer i arbetet.
Erfarenheter och kvalifikationer
Vi söker en prestigelös person med stort affärssinne som är duktig på kundrelationer och brinner för att utveckla andra. Vi värdesätter din förmåga att vara kreativ och tänka utanför boxen och att du är trygg i att ta idé till handling och lansering.
Du har ett stort driv, är entusiasmerande, står bakom våra värdeord och vill vara med och bygga den härliga lagandan på Prodia.
Vi ser gärna att du har:
Relevant universitets- eller högskoleutbildning
Stor erfarenhet av B2B försäljning
Erfarenhet av liknande branscher och förståelse för strukturen inom vårdsektorn
Erfarenhet av ledarskap
Är van att kommunicera affärsresultat till ledning/styrelse
Behärskar flytande svenska och engelska i tal och skrift
Är bekväm i att kommunicera med dansktalande
Meriterande:
Arbetat i mindre organisationer i tillväxtfas
Erfarenhet av expansion till nya marknader och länder
Erfarenhet av har arbetat på den danska marknaden är starkt meriterande - talar du dessutom danska skulle det vara ett stort plus
Rollen är bred och man får stor insyn i hela verksamheten. Man har många kontaktytor och stora möjligheter att påverka, forma samt bygga vidare på nuvarande arbetet.
Du kommer att driva affären - men också verka för att inspirera och utveckla medarbetarna samt upprätthålla en god kultur i företaget.
Om Prodia
Prodia AB är ett svenskt företag som är ledande i Norden inom drogtestning. Bolaget ägs av Indutrade AB som är en svensk industrikoncern bestående av 200 bolag i 27 länder i fyra världsdelar. Prodia har sitt huvudkontor i Vellinge och säljkontor i Göteborg och Stockholm och erbjuder ett unikt helhetskoncept med snabbtester, komplett laboratorieservice av urin, saliv, och blod för både privata och offentliga verksamheter samt utbildning och kvalificerad support.
Analyserna utförs av MVZ Labor Dessau i Tyskland, Europas mest framstående drogtestlaboratorium. Missbruk innebär kostnader, risker och problem för arbetsgivare. Årligen hjälper Prodia hundratals behandlingsenheter och arbetsgivare att skapa avgörande förändringar i sina klienters och medarbetares liv och uppnå en hållbar livsstil.
Med vår rikstäckande lösning hjälper vi klienter och arbetsplatser över hela landet. Vi har olika yrkesroller, erfarenheter och utbildningsbakgrund men delar samma mission: Vi gör skillnad i kampen för minskad droganvändning. Läs mer: https://www.prodia.se/
Ansökan
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Sista ansökningsdagen är den 17/9.
Prodia samarbetar i denna rekrytering med EQuality. Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsteamet på EQuality:
Jennifer Friman på jennifer.friman@equality.nu
eller 0703-20 12 12
Gustav Strandberg på gustav.strandberg@equality.nu
eller 076-049 53 31
