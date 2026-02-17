Försäljningschef - Norrköping
Isolerab AB / Chefsjobb / Norrköping Visa alla chefsjobb i Norrköping
2026-02-17
Isolerab söker en driven Försäljningschef till vår expanderande säljorganisation!
Isolerab är en ledande helhetsleverantör inom isolering, ventilation och mögelbehandling. Vår affärsidé är att erbjuda friskare inomhusklimat och lägre energikostnader till våra kunder - och vi har verkligen lyckats. Med flera tusen nöjda kunder runt om i Dalarna, Gästrikland, Västmanland, Uppsala, Örebro, Östergötland, Värmland, Göteborg och Stockholm är vi mycket stolta över våra första 15 år. Vi har haft en snabb tillväxt i företaget - och den fortsätter. Nu ser vi fram emot en mycket ljus framtid, både på existerande och framtida marknader.
Jobbet som försäljningschef på Isolerab
Nu söker vi dig som vill vara vår representant i Norrköping, som brinner för affärer och som drivs av utmaningar. Rollen som försäljningschef innebär i huvudsak uppsökande försäljning, coaching och utbildning av personal. Vi erbjuder dig en härlig företagskultur med glädje och energi. För oss är det viktigt med gemenskap och att ha roligt på jobbet.
Som försäljningschef får du:
Kontinuerlig utbildning inom ledarskap, kundbemötande, försäljningsteknik och personlig utveckling.
Stora utvecklingsmöjligheter inom vårt växande företag
Förmånsbil
Kollektivavtal
Roliga event och motiverande tävlingar i form av utlandsresor mm
En attraktiv lönemodell
Vem söker vi?
Med fokus på att anställa rätt medarbetare vill vi positionera oss som en av de stabilaste spelarna i branschen. Och när vi säger rätt medarbetare menar vi dig som har initiativförmåga, energi, positiv inställning till livet, vill utveckla dina ledaregenskaper och ha möjligheten att ansvara över ditt eget team
Vi söker dig som gillar människor, att ge service och göra kunden nöjd. Om du också har en god kommunikativ förmåga och kan strukturera och organisera ditt arbete för att nå uppsatta mål så vill vi gärna träffa dig. Din tidigare erfarenhet och utbildning är mindre viktig för oss. Har du rätt inställning så ger vi dig verktygen för att lyckas.
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer för tjänsten sker löpande så ansök redan idag för din chans till att bli en del av vår framgångsrika organisation! Publiceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
B-körkort
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7238409-1845277". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isolerab AB
(org.nr 556848-4710), https://jobb.isolerab.se
Fjärilsgatan 55 (visa karta
)
603 61 NORRKÖPING Arbetsplats
Isolerab Kontakt
Gabriel Simpson gabriel.simpson@isolerab.se Jobbnummer
9746283