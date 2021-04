Försäljare och lagerarbetare - BBI AB - Lagerjobb i Göteborg

BBI AB / Lagerjobb / Göteborg2021-04-10BBI AB är ett företag inom logistik/ transport, samt import and export som söker:Försäljare inom export och import, samt marknadsföringlagerarbetareVi ser gärna att du är en noggrann och ansvarstagande person som gillar att arbeta i högt tempo. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt men samarbete är något vi anser också är viktigt.Du är välkommen med din ansökan till oss via mejl. Bifoga ditt CV och personliga brev , skriv gärna några rader som beskriver vem du är och hur mycket du har möjlighet att arbeta.Vi kommer löpande gå igenom alla ansökningar så vänta inte med att skicka in din ansökan!2021-04-10Sista dag att ansöka är 2021-04-24BBI AB5683460