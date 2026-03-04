Försäkringsrådgivare till Sensor Försäkring!
Sensor Försäkring Norden AB / Bankjobb / Luleå Visa alla bankjobb i Luleå
2026-03-04
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sensor Försäkring Norden AB i Luleå
, Umeå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Sensor Försäkring befinner sig i en expanderingsfas och är i full fart med att utöka sin personalstyrka i Umeå. Arbetsplatsen präglas av glädje, öppenhet och gemenskap. Här kommer du till ett företag där du får alla verktyg som behövs för att du ska lyckas i din roll som rådgivare.
Om jobbet
Tjänsten är på heltid och kommer att tillsättas så fort vi har hittat rätt personer. Som säljare/försäkringsrådgivare använder du telefon och dator som främsta verktyg. Arbetsuppgifterna består av att kontakta befintliga och nya kunder med ambitionen att skapa sund försäljning och långvariga kundrelationer.
Det finns stora möjligheter att fortsätta utvecklas inom någon av våra många avdelningar, exempelvis sälj, HR, IT, marknad eller ekonomi. För tjänsten utgår en ansenlig grundlön samt provision baserad på kvaliteten i din rådgivning.
Vi erbjuder
Hos Sensor Försäkring får du en utvecklande och rolig arbetsplats. Du får utbildning och alla certifikat som krävs för att du ska känna dig trygg i din rådgivning. Under din karriär så sker även löpande utbildning inom våra avdelningar, allt för att du ska ha möjligheten att utvecklas och våga prova på nya arbetsuppgifter inom försäkring.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett intresse för försäljning. Du är social och duktig på att bygga relationer med andra människor. Du trivs med att arbeta i team, är positiv och duktig på att stötta dina kollegor. I denna rekrytering har vi inget krav på utbildning eller erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang.
Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Tommy Grape på tommy.grape@sensorgroup.se
eller 0703957711. Urval sker löpande, så tveka inte, sök redan idag!
Om Sensor Försäkring
Sensor Försäkring är en nytänkande utmanare på svenska försäkringsmarknaden. Vi är idag ca 200 anställda och planerar tillväxt inom samtliga avdelningar inom det närmaste året Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sensor Försäkring Norden AB
(org.nr 559056-6500) Jobbnummer
9775752