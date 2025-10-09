Försäkringsförmedlare
2025-10-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Visa alla jobb hos Axo Finans AB i Stockholm
Försäkringsförmedlare till Zmarta!
Vill du ta nästa kliv på karriärstegen? Tilltalas du av möjligheten att utvecklas i ett bolag som enbart jobbar med varma leads, har högt i tak och en mycket stark gemenskap?
Zmarta är ett av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster där kunder erbjuds att jämföra, köpa och byta försäkringar. 2018 köpte Zmarta upp Insplanet och i företagsgruppen ingår även Elskling.
Som försäkringsförmedlare på Zmarta kommer du att ingå i ett team om ca 10 personer där ni tillsammans kommer att kontakta inkomna varma leads och befintliga kunder över telefon och sälja in olika försäkringslösningar. Vårt kontor finns på Norra Stationsgatan 69, som vi delar tillsammans med Elskling och Axo Finans.
Du kommer i rollen att:
Ta kontakt med kunder och erbjuda försäkringar och elavtal.
Genomlysa kundens privata ekonomiska situation kopplat till försäkringar och elavtal och därefter erbjuda ett mer förmånligt upplägg för kunden om möjligt.
Erbjuda nya försäkringar utifrån kundens behov.
Skriva och skicka offerter
Kommunicera med kunder via telefon, mail och dokumentera relevant information löpande.
OM DIG
Vi söker dig som med starkt personligt engagemang vill utvecklas tillsammans med Zmarta. Du kommer att ansvara för den dagliga kontakten med befintliga såväl som med nya kunder, och vi letar efter dig som motiveras av att alltid leverera den mest optimala lösningen för varje unik kund. Du bidrar med din positiva energi och trivs med högt arbetstempo. Säljkommunikation sker i största del på svenska och att vara flytande i både tal och skrift är således ett krav.
För att trivas i rollen så tror vi att du:
Är en ambitiös och stabil person som värderar att slutföra dina åtaganden
Jobbar aktivt och långsiktigt med personliga mål
Har ett intresse för försäljning och har ett resultatpräglat tänk
Har en stark kommunikativ förmåga och trivs med att skapa nya kontakter
Har ett starkt självledarskap och arbetar självständigt för att nå uppsatt budget och mål.
Tidigare erfarenhet av försäljning med gott resultat och ha arbetat inom försäkringsbranschen och/ eller elbranschen är meriterande.
Som medarbetare på Zmarta så kommer du:
Alltid ha varma leads levererade varje dag
Få en provisionsmodell utan tak, där medellönen ligger över marknadsstandard
Ha möjlighet att få jobba med en varierad produktportfölj bestående av försäkringar och el.
Delta i individuella och grupptävlingar med förmånliga priser
Ha flexibel arbetstid där du får möjlighet att påverka dina arbetstider.
Vara en del utav en fantastisk gemenskap och få stora utvecklingsmöjligheter
Processen Du kommer att få ett automatiskt genererat mail som bekräftelse på att din ansökan har mottagits.
Vi kommer att intervjua löpande, vi kontaktar dig via telefon för att boka en tid för en första intervju som sker fysiskt på vårt kontor på Norra Stationsgatan 69.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Axo Finans AB
(org.nr 556907-5673), https://www.axogroup.com Arbetsplats
Axo Group Jobbnummer
