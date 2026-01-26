Förrådsadministratör till anstalten i Kalmar
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Anstalten Kalmars verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/kalmar/#verksamhet
Kriminalvården i Kalmar expanderar och har just nu flera pågående projekt och nyetableringar framför sig. Etablering av en klass 3 anstalt under 2026, ett nytt häkte med målsättningen att driftsättas 2027 samt en ny kriminalvårdsanläggning som beräknas stå klar 2030. Expanderingen skapar stora möjligheter och flertalet nya medarbetare inom olika yrkeskategorier kommer behöva rekryteras under de kommande åren.
Vi har ett starkt arv där kriminalvården funnits i Kalmar sedan 1852 och nu tar vi vår erfarenhet, bygger för framtidens kriminalvård och vi behöver medarbetare som vill växa med oss!Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Nu söker vi en förrådsadministratör till anstalten i Kalmar. Det här är rollen för dig som trivs i ett arbete där ordning, flöde och kvalitet står i fokus och där du samtidigt får arbeta nära både kollegor och verksamheten i stort.
Som förrådsadministratör utgör du en viktig stödfunktion för den övriga anstalten. Du kommer att få jobba med varierade arbetsuppgifter, både administration och fysiskt arbete. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att packa upp, visitera och skriva in klienters tillhörigheter vid ankomst, samt att skriva ut, packa och lämna ut eller skicka klienters tillhörigheter då de avslutar sin vistelse hos oss. Du ansvarar för fakturahantering, inköp av material samt lagerhållning och intern distribuering av dessa inom anstalten. Du tar emot och kontrollerar inlämnat gods, samt inkommande varor till förråd.Kvalifikationer
Som förrådsadministratör är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift och att du har förmågan att själv planera, strukturera och prioritera i ditt arbete. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer samt uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Samtidigt besitter du förmågan att sätta gränser och är inte rädd för att säga ifrån när situationen kräver det. Du arbetar bra med andra människor, är tydlig och relaterar till andra på ett smidigt sätt. I din roll bidrar du till helheten och tar ansvar för att komma med lösningar och utvecklar verksamheten tillsammans med oss.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* God datorvana
* B-körkort
Meriterande
* Arbetslivserfarenhet från lager/förrådsarbete, företrädesvis från Kriminalvården
* Kunskaper i och erfarenhet av att hantera fakturor och beställningar, gärna i Kriminalvårdens ekonomisystem Proceedo och KVR
* Erfarenhet av beslutsfattande i offentlig förvaltning
* Erfarenhet av arbete vid häkte eller anstalt inom Kriminalvården
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
