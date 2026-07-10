Formsnickare till kund i Falkenberg
AB Effektiv Väst / Maskinoperatörsjobb (trävaru) / Falkenberg Visa alla maskinoperatörsjobb (trävaru) i Falkenberg
2026-07-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Väst i Falkenberg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Vår kund inom betongindustrin behöver utöka sin personalstyrka och söker efter nya medarbetare till sitt snickeri. Arbetsplatsen är belägen i Falkenbergs kommun.
Vad erbjuder rollen?
Arbetet som formsnickare innebär att bygga, montera och anpassa formar för tillverkning av prefabricerade betongelement. Du arbetar utifrån ritningar och ansvarar för att formarna håller rätt mått och kvalitet inför gjutning. Du förbereder även formarna genom att montera de detaljer som ska gjutas in i betongen, exempelvis uttag, infästningar och andra komponenter. I arbetet använder du både handverktyg och olika maskiner för att bearbeta och anpassa material, vilket gör arbetet varierat och effektivt.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av formbyggnation, snickeri, bygg eller annat praktiskt hantverksarbete. Har du tidigare arbetat som formsnickare är det meriterande, men vi välkomnar även dig med erfarenhet från liknande roller där ritningsläsning, precision och praktiskt arbete varit en naturlig del av vardagen.
Som person är du noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du har ett praktiskt handlag och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är lösningsorienterad, har ett öga för detaljer och bidrar till ett gott samarbete i teamet. Vi tror också att du har ett högt säkerhetstänk och trivs i en produktionsmiljö där struktur, kvalitet och effektivitet är en viktig del av arbetet.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 24/7. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ebba på ebba.bremberg@effektiv.se
Effektiv rekryterar evidensbaserat med arbetspsykologiska tester och strukturerade intervjuer. Därför behöver du inte skicka något personligt brev, vi fokuserar på din kompetens, potential och en rättvis rekryteringsprocess.
Om Team Effektiv
Sedan 2013 har Effektiv hjälpt kandidater och företag att hitta rätt matchning.
Vi har en sportslig attityd och erbjuder schyssta villkor, kollektivavtal och goda förutsättningar för dig som blir en del av Team Effektiv. Det har gjort oss till en attraktiv arbetsgivare, vilket utmärkelserna Årets Bemanningsaktör och Årets Karriärföretag är ett bevis på.
Med rötterna i idrottens laganda genomsyras Effektivs arbete av värdeorden Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga (GULD), med målet att ta guld tillsammans med kandidater, konsulter och kunder. Varje dag.
För den här tjänsten blir du anställd av Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
formsnickare, snickeri, betongfabrik, jobbifalkenberg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8050904-2096174". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Åkarevägen 17 (visa karta
)
311 32 FALKENBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9999281