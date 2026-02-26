Formsnickare till Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Montico HR Partner i Katrineholm AB i Göteborg
, Varberg
, Stockholm
Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu efter formsnickare till Göteborg för att arbeta hos A-staffing Construction. Som formsnickare kommer du att vara ansvarig för att tillverka och montera olika typer av formar inom byggbranschen. Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera att läsa och tolka ritningar, såga, hyvla och montera träkonstruktioner enligt specifikationer samt att säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och noggrannhet.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med övriga teammedlemmar och följa arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter. Vi söker dig som har relevant erfarenhet av både traditionella och systemformar. Det är viktigt att du är noggrann, självgående och har ett gott öga för detaljer. Tidigare erfarenhet inom byggbranschen är meriterande.Erfarenheter
Vi letar efter Formsnickare med minst 6 års erfarenhet inom byggbranschen. Du har tidigare arbetat med att tillverka och montera olika snickerier och har god kunskap om olika material och verktyg. Erfarenhet av att läsa och tolka ritningar är ett krav för denna roll.
Lön och anställningsvillkor
Enligt kollektivavtal (byggavtalet).Så ansöker du
A-Staffing Construction sköter rekryteringsprocessen för denna tjänst löpande, urval och intervjuer kommer att ske under annonseringstiden så vänta inte med din ansökan!
Ansök till tjänsten via länken.
Startdatum
Omgående eller enligt överenskommelse.Om företaget
A-Staffing är medlemmar i Byggföretagen, Installatörsföretagen och Almega Kompetensföretagen så du kan vara säker på att du alltid har rätt anställningsvillkor och kollektivavtal. I snart 15 år har vi försett Sverige med duktiga yrkesarbetare på Byggavtalets område.
Som anställd på A-Staffing kan du räkna med vårt engagemang för dig, dina arbetsuppgifter och din arbetsmiljö. Vår prioritet är öppenhet och tillgänglighet samt din trivsel, hälsa och säkerhet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi är även kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6041". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montico HR Partner i Katrineholm AB
(org.nr 556579-5332), https://www.astaffing.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Staffing Construction AB Kontakt
Justyna Ostrowicka justyna.ostrowicka@astaffing.se Jobbnummer
9766432