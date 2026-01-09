Förhandlare arbetsrätt
2026-01-09
Vill du vara med och utveckla Piteå kommuns arbetsgivarpolitik och samtidigt bidra till att skapa samhällsnytta? Vi söker nu en Förhandlare med inriktning arbetsrätt till HR-avdelningen.
HR-avdelningen ansvarar för stöd och styrning inom det arbetsgivarpolitiska området som exempel arbetsrätt, lönebildning- och villkorsfrågor, arbetsmiljö samt ledarskap- och medarbetarskap. Vi arbetar för att kommunen är en attraktiv arbetsplats med ett starkt arbetsgivarvarumärke och väl fungerande verksamheter. Avdelningen är en del av kommunledningsförvaltningen, vi är 16 personer med olika kompetenser som tillsammans ger ett samordnad och professionellt stöd till chefer och ledning i hela organisationen.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
Som Förhandlare med inriktning arbetsrätt arbetar du med tillämpning och tolkning av såväl lagstiftning som centrala och lokala kollektivavtal. Genom kvalificerat stöd och rådgivning i arbetsrättsliga och arbetsgivarpolitiska frågor bidrar du till att kommunens chefer kan utöva sitt delegerade chefsansvar i en stor och komplex organisation. Du är även ett viktigt stöd till kollegor på HR-avdelningen. Med din kompetens och erfarenhet bidrar du till utveckling och lärande genom medverkan i utvecklingsarbeten samt även genom utbildningsinsatser och liknande.
Du kommer arbeta med såväl strategiska som operativa frågor av varierande omfattning och komplexitet, där du växlar mellan självständigt arbete och samarbete med kollegor. Arbetsuppgifterna innebär kontakter med chefer, kollegor och fackliga företrädare. Du kommer i din roll att ställas inför utmanande och pressade situationer där ett professionellt förhållningssätt är en förutsättning. Du håller dig uppdaterad om vad som händer i omvärlden, tex. Lagändringar, direktiv och utredningar inom det arbetsrättsliga området.
Vem är du?
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom arbetsrätt, juridik eller HR, alternativt annan utbildning kombinerat med erfarenhet vi bedömer likvärdigt. Du har flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete med arbetsrättsliga och arbetsgivarpolitiska frågor. Du har arbetat med arbetsrätt och förhandling, gärna inom offentlig sektor. Det är viktigt att du har förmåga att såväl självständigt som i samarbete med andra planera och driva arbetet framåt för att nå resultat.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser där vi ser att du har hög integritet, är självgående, strukturerad och målmedveten. Du har en förmåga att agera självständigt och strategiskt. Du är drivande och duktig på att anpassa ditt bemötande till de du möter. Vidare vill vi att du har en god analytisk förmåg och har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Varför ska du välja oss?
Piteå ligger mitt i landets mest expansiva region. Här hittar du hög livskvalitet, skola av toppkvalitet, en trevlig stadskärna, levande landsbygd och flera återkommande evenemang som ger staden liv. Som medarbetare hos oss blir du en av 4000 medarbetare som alla bidrar till att Piteå är Sveriges bästa plats att bo på. Vi erbjuder dig en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa - allt samlat i vår Medarbetarportal. Du kommer ha flexarbetstid och möjlighet att arbeta på distans del av arbetsveckan.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan senast 2025-02-08
I denna rekrytering behöver vi endast ditt CV, inte ditt personliga brev.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10
Kommunledningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.
