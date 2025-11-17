Företagssköterska Pe3 Företagshälsa
Företagssköterska till Pe3 Företagshälsa - en del av Meliva!
Företagssköterska med fokus på hållbart arbetsliv
Vill du arbeta med arbetsliv och hälsa i en organisation där kvalitet, personligt bemötande och utveckling står i centrum?
Vill du arbeta med arbetsliv och hälsa i en organisation där kvalitet, personligt bemötande och utveckling står i centrum?

Nu söker vi en företagssköterska som vill vara med och bidra till friska arbetsplatser och hållbara arbetsliv - i nära samarbete med våra kunder och ett engagerat team med hög kompetens.
Som företagssköterska hos oss arbetar du med förebyggande, rådgivande och rehabiliterande insatser kopplat till individ, grupp och organisation. Du är en viktig del av ett professionellt team som tillsammans skapar förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Bedömningar inom arbetsrelaterad ohälsa och rehabilitering
Hälsoundersökningar och provtagningar
Medicinska kontroller
Rådgivning till både individer, chefer och HR kring arbetsmiljö och hälsa
Kundansvar
Du arbetar både självständigt och i team, och är delaktig i att utveckla både vårt arbetssätt och våra tjänster.
Vi erbjuder dig
En stimulerande arbetsmiljö med högt engagemang och tvärprofessionellt samarbete
Ett långsiktigt uppdrag med fokus på friskfaktorer, hållbarhet och förebyggande insatser
Kollegor med hög kompetens och mycket värme
En flexibel, prestigelös och dynamisk arbetsmiljö där du får vara med och påverka
Möjlighet till kompetensutveckling och delaktighet i nätverk
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska, med vidareutbildning inom företagshälsovård (alternativt erfarenhet från rehabilitering eller arbetsmedicin)
Har ett helhetsperspektiv på hälsa, arbetsförmåga och organisation
Är trygg i din roll och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god kommunikationsförmåga och bemöter både kunder och kollegor med professionalism och ödmjukhet
Är lyhörd, resultatinriktad och engagerad i att skapa värde för våra kunder
Meriterande är tidigare arbete med kund- eller projektansvar.
Om Meliva
Meliva är en bred vårdgrupp med vårdcentraler, BVC, specialistvård och företagshälsa som växer på den svenska marknaden. Som en del av det finska vårdföretaget Mehiläinen har vi lång erfarenhet av att driva vård med hög kvalitet - både fysiskt och digitalt. Vi bygger framtidens vård - mänsklig, lokal och hållbar.
Vår strategi utgår från att kvalitet i vården börjar med dem som ger den. Därför sätter vi arbetsmiljö, ledarskap och kompetens i centrum - inte i marginalen. Vår vision är att vara vårdens bästa arbetsgivare, för att skapa bättre vård för patienten och en välfärd som håller i längden.
Om anställningen
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare efter ö.k
Placering: Göteborg inkl närliggande filialer
Lön: Enligt överenskommelse
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Namn: Jennie Stensby
Roll: Chef Pe3 Företagshälsa
Mail: jennie.stensby@pe3.se Så ansöker du
