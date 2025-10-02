Företagssköterska
2025-10-02
Om oss
Vi på Hälsolänken har arbetat med arbetsmiljö, friskvård och rehabilitering i mer än 40 år. Med kompetens och engagemang bistår vi små som stora verksamheter i att uppnå sina mål inom arbetsmiljö och hälsa. Vårt arbetssätt och nära samverkan har visat sig lyckosamt i våra kunders strävan att sänka sin sjukfrånvaro.
Vi har verksamhet i Sunne, Torsby, Årjäng, Eda, Arvika, Hagfors och Munkfors. I dagsläget har vi ca 500 kundföretag med tillsammans ca 14 500 kundanställda och verksamheten växer stadigt.
Vi är en erfaren arbetsgrupp som består av företagsläkare, företagssköterskor/sjuksköterskor, ergonomer, arbetsmiljöingenjör, socionomer, beteendevetare, leg. psykoterapeut, friskvårdskonsulenter, hälsoterapeuter samt administrativ personal.
På Hälsolänken värdesätter vi arbetsglädje, engagemang och delaktighet som naturliga element i vardagen.
Om jobbet
Arbetet som företagssköterska sker både självständigt och i TEAM. Du arbetar främjande, förebyggande och efterhjälpande utifrån identifierade behov i nära samverkan med våra kunder samt övriga yrkeskategorier. Arbetet sker tillsammans med arbetsgivaren, oftast i flerpartssamtal.
Du kommer bl.a. att arbeta med:
Hälsoundersökningar
Förebyggande och hälsofrämjande arbete
Hälsorådgivning och individuella handlingsplaner
Vaccinationer
Provtagningar
Alkohol- och drogtestning
Lagstadgade hälsoundersökningar
Kundkontakter, utbildningar, chefsrådgivning samt medicinsk rådgivning
Placering är Årjäng med regelbundna resor till Arvika och Åmotfors. Våra arbetstider är vardagar under dagtid.
Kvalifikationer
Vi söker dig som specialistutbildad företagssköterska eller legitimerad sjuksköterska. Du gillar att möta människor, är driven, kreativ och lyhörd med en helhetssyn och har en förmåga att se sambandet mellan arbete, hälsa och livssituation. Har du dessutom intresse och erfarenhet som instruktör i HLR och Första hjälpen så är det ett plus.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där empatiskt bemötande är en betydande faktor liksom att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift. Arbetet är ansvarsfullt och kan ibland upplevas som stressigt.
Arbetet innebär en del resande varför körkort är ett krav.
Nyfiken på att jobba i en växande organisation? Välkommen med din ansökan! Vi hanterar ansökningar löpande så vänta inte med din ansökan. Frågor hänvisas till VD Ann Collander, se kontaktuppgifter nedan.
Vi undanber oss kontakt med annonserings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: ann.collander@halsolanken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Företagssköterska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hälsolänken AB
(org.nr 556194-6830), http://halsolanken.se
Kvarnåsgatan 5 (visa karta
)
672 30 ÅRJÄNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Årjäng Kontakt
VD
Ann Collander ann.collander@halsolanken.se 010-470 63 28 Jobbnummer
9536602