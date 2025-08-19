Företagssköterska
Om Avestahälsan
Avestahälsan startades som företagshälsovård i mitten av 1970-talet och har idag knappt 200 anslutna stora och små företagskunder. Vi verkar lokalt inom södra Dalarna och norra Västmanland. Vi tillhandahåller företagsläkare, företagssköterskor, ergonom/sjukgymnast, beteendevetare och arbetsmiljöingenjör. Läs gärna mer om vår verksamhet och oss som arbetar här på vår hemsida.
Avestahälsan ska aktivt bidra till Sveriges bästa lokala sjukvårdssystem, vara en naturlig partner till de lokala arbetsgivarna, både offentliga och privata, med en låg tröskel till kontakt. Vi erbjuder allt från hälsokontroller, körkortsintyg och lagstadgade hälsoundersökningar till omfattande arbetsmiljöutredningar och rehabiliteringsåtgärder. Utöver detta bedriver vi ett flertal kurser, hälsofrämjande insatser och utbildningar samt erbjuder ledningsstöd inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) till företag och organisationer. Vi är även lokal underleverantör till flera rikstäckande företagshälsor och medlem i Sveriges Företagshälsor.
FÖRETAGSSKÖTERSKA
På Avestahälsan är vi 2 företagssköterskor, 1 ergonom/sjukgymnast, 2 företagsläkare samt som konsulter även samtalsterapeuter, arbetsmiljöingenjör och organisationskonsult.
Då en av våra företagssköterskor lämnat oss för testa nya äventyr så vi söker en ny arbetskamrat att välkomna in i vårt härliga gäng.
Leg sjuksköterska
Meriterande
Vidareutbildning till företagssköterska.
Erfarenhet av arbete inom Företagshälsovård.
Utbildning i och erfarenhet av arbets-EKG, HPI hälsoprofil & konditionstest, instruktör i HLR och Första hjälpen, spirometri, drogtestning samt kompetens som Rehabkoordinator.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du bör ha god förmåga och erfarenhet av att samverka så väl internt som externt. Som företagssköterska har du ett helhetsansvar runt kunden. Du är flexibel och har förmåga att prioritera dina arbetsuppgifter då du har ett brett uppdrag. Du har intresse för att delta i mottagningens utvecklingsarbete.
Är eller vill du vara företagssköterska och är nyfiken på hur det är att arbeta hos oss?
Tveka då inte att snarast maila oss på sokjobb@avestahalsan.se
. Bifoga personligt brev och CV.
Kontakta gärna en av våra företagssköterskor om du vill höra mer om vad arbetet hos oss innebär. Intervjuer och tillsättning kommer att ske fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen till oss på Avestahälsan!
(Vi har valt våra rekryteringskanaler och är inte intresserade att bli kontaktade av rekryteringsföretag eller motsvarande.)
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: sokjobb@avestahalsan.se Arbetsgivarens referens
