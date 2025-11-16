Företagsrådgivare Bank till Umeå
OnePartnerGroup Umeå AB / Bankjobb / Umeå Visa alla bankjobb i Umeå
2025-11-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Umeå AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-16Om tjänsten
Vi söker en driven och affärsinriktad bankrådgivare inom företag som vill bli en central del av ett växande team. I rollen får du möjlighet att påverka en stark utveckling inom företagssegmentet genom att aktivt identifiera affärsmöjligheter och skapa långsiktiga kundrelationer.
Som rådgivare arbetar du både med befintliga och nya kunder och strävar efter att ta tillvara på helhetspotentialen i varje kundmöte. Du samarbetar tätt med kollegor inom pension och sakförsäkring för att säkerställa att kunderna får ett komplett och behovsanpassat erbjudande.
Du verkar enligt gemensamma processer och bidrar till att stärka samverkan med bankgemensamma enheter.
Tjänsten utgår från Umeå och är en direktanställning hos vår Kund.
Heltid, dagtid, tillsvidare
Efter att du genomgått en ansökningsprocess via OnePartnerGroup slussas du vidare till ansvariga på arbetsplatsen som avgör vem slutkandidaten blir.
Om dig
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och trivs i en dynamisk miljö där förändring är en naturlig del av vardagen. Du har lätt för att prioritera, håller god ordning och tycker om att arbeta strukturerat även när många uppgifter pågår samtidigt.
Du är skicklig i kundmötet och har en förmåga att snabbt förstå och analysera kunders behov. För dig är det viktigt att skapa trygghet, bygga förtroende och ta ansvar genom hela kundresan.
Vi tror att du motiveras av att arbeta mot tydliga mål, vill utvecklas och gärna tar initiativ till förbättringar och förenklingar i arbetssätt.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av kreditgivning till företagskunder och en ekonomisk utbildning eller motsvarande relevant erfarenhet.
Intresserad?
Vill du vara med och skapa värde för företagskunder och samtidigt utvecklas i en roll med stort ansvar och goda möjligheter att växa? Sök tjänsten redan idag och bli en del av ett engagerat team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Umeå AB
(org.nr 559157-1459), https://www.onepartnergroup.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johanna Forsell johanna.forsell@onepartnergroup.se Jobbnummer
9606727