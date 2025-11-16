Företagsrådgivare Bank till Umeå

OnePartnerGroup Umeå AB / Bankjobb / Umeå
2025-11-16


Visa alla bankjobb i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Umeå AB i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-11-16

Om tjänsten
Vi söker en driven och affärsinriktad bankrådgivare inom företag som vill bli en central del av ett växande team. I rollen får du möjlighet att påverka en stark utveckling inom företagssegmentet genom att aktivt identifiera affärsmöjligheter och skapa långsiktiga kundrelationer.

Som rådgivare arbetar du både med befintliga och nya kunder och strävar efter att ta tillvara på helhetspotentialen i varje kundmöte. Du samarbetar tätt med kollegor inom pension och sakförsäkring för att säkerställa att kunderna får ett komplett och behovsanpassat erbjudande.

Du verkar enligt gemensamma processer och bidrar till att stärka samverkan med bankgemensamma enheter.
Tjänsten utgår från Umeå och är en direktanställning hos vår Kund.
Heltid, dagtid, tillsvidare
Efter att du genomgått en ansökningsprocess via OnePartnerGroup slussas du vidare till ansvariga på arbetsplatsen som avgör vem slutkandidaten blir.

Om dig

Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och trivs i en dynamisk miljö där förändring är en naturlig del av vardagen. Du har lätt för att prioritera, håller god ordning och tycker om att arbeta strukturerat även när många uppgifter pågår samtidigt.

Du är skicklig i kundmötet och har en förmåga att snabbt förstå och analysera kunders behov. För dig är det viktigt att skapa trygghet, bygga förtroende och ta ansvar genom hela kundresan.

Vi tror att du motiveras av att arbeta mot tydliga mål, vill utvecklas och gärna tar initiativ till förbättringar och förenklingar i arbetssätt.

För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av kreditgivning till företagskunder och en ekonomisk utbildning eller motsvarande relevant erfarenhet.

Intresserad?

Vill du vara med och skapa värde för företagskunder och samtidigt utvecklas i en roll med stort ansvar och goda möjligheter att växa? Sök tjänsten redan idag och bli en del av ett engagerat team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
OnePartnerGroup Umeå AB (org.nr 559157-1459), https://www.onepartnergroup.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Johanna Forsell
johanna.forsell@onepartnergroup.se

Jobbnummer
9606727

Prenumerera på jobb från OnePartnerGroup Umeå AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos OnePartnerGroup Umeå AB: