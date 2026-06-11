Orderplockare och skjutstativförare E-handelslager i Jordbro
Simplex Bemanning AB / Lagerjobb / Huddinge Visa alla lagerjobb i Huddinge
2026-06-11
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Simplex Bemanning AB i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vi på Simplex Bemanning söker nu dig som vill arbeta kombinerat med som skjutstativförare och orderplockare på ett modernt lager i Jordbro. Du kommer att plocka och packa varor samt köra truck i samband med inleveranser.
Praktisk info:
Start: ASAP
Plats: Jordbro
Omfattning: Heltid under juli- augusti därefter 3-5 dagar i veckan.
Arbetstider: 07:00–15:00 eller 15:00–23:00.
Helgpass kan förekomma.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
• Inleveranser och truckkörning
• Skanning och registrering i system
• Plock och pack av order
Vi tror att du är
• Erfaren lagerarbetare
• Positiv lagspelare som sprider bra energi
• Bekväm i ett högt tempo och att jobba mot tydliga mål
Om Simplex Bemanning
Simplex Bemanning är ett personligt bemanningsbolag som matchar drivna människor med bra arbetsplatser. Vi tror på enkelhet, snabb återkoppling och nära dialog – från första kontakt till uppföljning på plats. Vårt fokus är att du ska trivas, utvecklas och få rätt förutsättningar att prestera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
136 50 JORDBRO Jobbnummer
9959888