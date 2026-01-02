Företagsläkare
Företagsläkare med passion för utveckling och prevention - Wallberghälsan
Vill du vara med och forma framtidens företagshälsa?
Hos Wallberghälsan kombinerar vi traditionell företagshälsovård med innovativa metoder inom livsstilsmedicin och arbetsmiljö för att ligga i framkant när det gäller förebyggande hälsa. Vi arbetar för att skapa hållbara arbetsplatser där människor mår bra - både fysiskt och psykiskt.
Vi har två mottagningar och finns i Skärholmen samt på Södermalm ( Hornsgatan).
Nu söker vi en företagsläkare som vill mer än det kliniska - som vill påverka, utveckla och ingå i vår ledningsgrupp. Hos oss får du en nyckelroll i att ta Wallberghälsan till nästa nivå.
Det här erbjuder vi dig
Strategiskt inflytande - Du blir en del av ledningsgruppen och får möjlighet att påverka företagets utveckling.
Innovation och framtidstänk - Vi satsar aktivt på livsstilsmedicin och digitala lösningar för prevention.
Kompetent team - Du arbetar nära ledning, samt teamet av läkare, psykologer, företagssköterskor , ergonomer och andra specialister.
Flexibilitet och balans - Möjlighet till flexibla arbetstider.

Arbetsuppgifter
Utföra medicinska kontroller, tjänstbarhetsintyg och bedömningar.
Ge rådgivning kring arbetsmiljö och förebyggande hälsa.
Delta i rehabiliteringsprocesser och samverka med HR och chefer.
Bidra med expertkunskap vid riskbedömningar och arbetsplatsutredningar.
Driva utveckling inom livsstilsmedicin och förebyggande hälsa.
Medicinskt ansvarig
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med specialistkompetens inom företagshälsovård eller arbetsmedicin.
Har god kommunikativ förmåga och trivs med att arbeta i team som självständigt.
Är lösningsorienterad och har ett genuint intresse för arbetsmiljö, hälsa och prevention.
Vill vara med och utveckla framtidens företagshälsa tillsammans med oss.
Tjänstgöringsgrad:
Vi erbjuder i dagsläget en tjänst på 50 %, med möjlighet att utöka omfattningen på sikt. Vi är öppna för dialog kring arbetstider och upplägg för att hitta en lösning som passar både dig och verksamheten.
Våra värderingar:
Hos Wallberghälsan arbetar vi utifrån värderingarna transparens och delaktighet .
Vi tror på öppna beslutsvägar, samarbete och att alla medarbetare ska ha möjlighet att påverka.

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV senast 31 mars, eller om du har frågor till:
Ewa Berg VD ewa@wallberghalsan.se
Varmt välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
